[공식] 혜리, 악플 참지 않는다…"어떠한 경우에도 선처나 합의 NO" (전문)

기사입력 2026-02-05 10:49


혜리. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 혜리가 악플러들을 향해 칼을 빼들었다.

혜리 소속사 써브라임은 5일 공식 계정에 "혜리를 대상으로 온라인상에서 발생하는 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 등 일체의 불법 행위에 대해 강경 대응을 하고 있다"고 알렸다.

이어 "
이에 따라 2024년부터 2025년 총 두 차례에 걸쳐 관련 게시물 작성자들을 대상으로 형사 고소를 진행했다"면서 "현재 형사 고소가 진행된 피의자 중 다수의 신원이 특정돼 관할 경찰서에 사건이 이송됐으며, 이 중 일부는 모욕 등 혐의로 검찰에 송치된 상태"라고 전했다.

끝으로 "당사는 향후에도 지속적인 모니터링과 증거 자료 수집을 통해 추가로 확인되는 불법 행위에 대해서는 사전 고지 없이 즉각적인 법적 조치를 취할 예정"이라며 "어떠한 경우에도 선처나 합의는 없다"고 경고했다.

한편 혜리는 27일 공개되는 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2에 출연한다.

이하 혜리 소속사 공식입장 전문.

안녕하세요. 써브라임입니다.

소속 아티스트 혜리와 관련된 악의적인 게시물 및 댓글에 대한 법적 조치 진행 상황을 안내드립니다.


당사는 혜리를 대상으로 온라인상에서 발생하는 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 등 일체의 불법 행위에 대해 강경 대응하고 있습니다.

이에 따라 2024년부터 2025년 총 두 차례에 걸쳐 관련 게시물 작성자들을 대상으로 형사 고소를 진행하였습니다.

현재 형사 고소가 진행된 피의자 중 다수의 신원이 특정되어 관할 경찰서에 사건이 이송되었으며,

이 중 일부는 모욕 등 혐의로 검찰에 송치된 상태입니다.

당사는 향후에도 지속적인 모니터링과 증거 자료 수집을 통해

추가로 확인되는 불법 행위에 대해서는 사전 고지 없이 즉각적인 법적 조치를 취할 예정입니다.

어떠한 경우에도 선처나 합의는 없으며,

소속 아티스트를 향한 범죄 행위를 근절하기 위해 끝까지 단호하게 대응할 것입니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

