브루노 마스, 조선일보 구독자였나…로제와 1면 장식 자랑한 팝스타[SC이슈]

기사입력 2026-02-05 11:04


브루노 마스, 조선일보 구독자였나…로제와 1면 장식 자랑한 팝스타[SC이…
사진 출처=브루노 마스 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 팝스타 브루노 마스가 조선일보 1면을 직접 촬영해 SNS에 공유하면서 화제를 모으고 있다.

브루노 마스는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 국내 일간지인 조선일보 3일 자의 1면을 촬영한 사진을 별다른 설명 없이 게재했다.

해당 지면에는 'K팝, 그래미의 문을 열다'라는 제목의 기사와 함께 제68회 그래미 어워즈에서 오프닝 무대를 꾸민 브루노 마스와 블랙핑크 로제의 공연 장면이 실렸다.

해외 톱스타가 한국 종이신문 지면을 그대로 촬영해 공유한 사례가 드물다. 이에 글로벌 팬들의 관심도 집중된 분위기다. 온라인에서는 "브루노 마스가 한국 신문을 본다니 신기하다", "누가 사진을 전달한 것 아니냐", "K팝에 대한 존중 표현 같다" 등 다양한 반응이 나오고 있다.

앞서 브루노 마스와 로제는 지난 1일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 제68회 그래미 어워즈에서 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)' 무대로 오프닝 공연을 펼쳤다. 두 사람의 협업 무대는 기립 박수와 떼창을 이끌며 큰 화제를 모았다.

'아파트(APT)'는 올해의 노래, 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 등 본상 격 부문을 포함해 총 3개 부문 후보에 올랐지만, 수상에는 이르지 못했다.


브루노 마스, 조선일보 구독자였나…로제와 1면 장식 자랑한 팝스타[SC이…
브루노 마스(왼쪽), 로제. 사진 출처=브루노 마스 SNS
이후 로제는 SNS를 통해 브루노 마스와 함께한 사진을 공개하며 "브루노 마스가 내 안의 록 소녀 본능을 깨웠다. 꿈같은 경험이었다"고 소감을 전하기도 했다.

브루노 마스 역시 로제와 피자를 먹는 사진을 SNS에 업로드하며 "공연이 끝난 뒤 나와 로지(로제)가 피자를 먹고 있을 거라고 믿어도 된다. 그래미어워드 모든 분께 이렇게 즐거운 시간을 보낼 수 있게 해줘서 고맙다. 수상자 모두 축하한다"라는 글을 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.