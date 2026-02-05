'46세' 이정현, '시술 없이' 꿀피부 만든 비결 "찻잔으로 얼굴 마사지 해" ('편스토랑')

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이정현이 무결점 민낯을 공개한다.

2월 6일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 눈부신 동안 미모를 유지하는 아침 피부관리 루틴을 공개한다. 이 과정에서 아침에 일어나자마자 세수도 하지 않은 이정현의 '찐 민낯'이 공개되는데, 민낯이라는 것이 믿기지 않을 정도의 미모를 뽐내 눈길을 끈다.

이날 공개되는 VCR 속 이정현은 기상하자마자 세면대로 향했다. 완전한 민낯이지만 '미모가 반칙!'이라는 감탄이 절로 나올 정도로 반짝반짝 빛나는 이정현의 도자기 피부가 시선을 사로잡았다. MC 효정이 "바로 일어나신 거 맞아요?"라며 놀라기도.

이정현은 2019년 '편스토랑' 첫 출연 당시부터 동안 외모와 뽀얀 피부로 화제를 모았다. 이정현은 "평소 피부관리법을 물어보시는 분들이 많다"라며 이날 방송 최초로 자신만의 아침 피부관리 루틴을 공개했다. 세안법부터 화장품까지, 세세히 공개한 이정현의 아침 루틴에 '편스토랑' 식구들은 너도나도 열심히 메모했다는 전언이다. 특히 이정현이 "이것부터 발라야 한다"라고 강조한 것이 있다고 해 궁금증을 더한다.

이정현은 기초 관리 후 "19살 때부터 해 온 것이 있다"며 마시던 찻잔으로 얼굴 등을 벅벅 문질렀다. 이정현의 기이한 행동에 모두들 깜짝 놀란 가운데 이정현은 "이거만 한 게 없다"라며 다시 한번 자신만의 피부 관리법을 적극 추천했다고.

이정현만 따라하면 우리 모두 10살은 가뿐히 어려 보일 수 있을까. 이정현의 도자기 피부 비법은 2월 6일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.

