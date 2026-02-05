-16살 언더커버마저 설득..박신혜 '미쓰홍' 2주 연속 TV드라마 화제성 1위

tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 제작발표회가 12일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배우 박신혜가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.12/
[스포츠조선 조지영 기자] '언더커버 미쓰홍'이 매주 주말 밤 안방극장의 심장박동수를 높이고 있다.
지난 1일 6회까지 방송된 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출)은 자체 최고 시청률 경신을 이어가며 거침없는 흥행 가도를 달리고 있다.
넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 '언더커버 미쓰홍'은 넷플릭스 비영어권 쇼 부문 5위에 등극하며 상승세를 보였고, 대한민국, 홍콩, 베트남 등을 포함한 9개국에서 TOP 10에 랭크되며 글로벌 화제성을 입증했다(2월 4일 기준). 또한 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2월 1주차 결과에 따르면, TV드라마 부문에서는 1위를 차지하며 2주 연속 화제성 1위에 올랐다.
특히 흥행 보증 수표 배우로 불리는 박신혜의 전방위 활약이 '언더커버 미쓰홍'의 흥행을 견인하고 있다. 카리스마 넘치는 서른다섯 살 증권감독관과 톡 쏘는 스무 살 말단 사원의 간극을 유려하게 오가는 연기 변주는 매회 시청자들을 감탄하게 만든다. 또한 극 중 홍금보(박신혜)를 중심으로 복잡하게 얽힌 등장 인물들과의 다채로운 케미스트리까지 설득력 있게 그려내며 몰입감을 더하고 있다. 이에 시청자들은 "말 그대로 날아다니는 연기", "강약 조절의 대가", "군더더기 없이 절묘하고, 캐릭터 그 자체" 등 뜨거운 반응으로 박신혜의 호연에 화답하고 있다.
극의 중심 소재는 한민증권 비자금 장부의 행방과 내부 고발자 예삐의 정체를 찾아가는 홍금보의 언더커버 작전이다. 베일에 싸인 예삐의 정체는 보는 이들이 함께 추리를 펼칠 수 있도록 유도하고, 곳곳에 배치된 복선과 단서들은 '언더커버 미쓰홍'을 복습을 부르는 매력적인 드라마로 거듭나게 만든다. 뿐만 아니라 진실을 파고드는 과정에서 드러나는 한민증권의 부정부패와 비리 등은 색다른 재미를 겹겹이 쌓으며 스토리를 더욱 풍부하게 채우고 있다. 여기에 더해 첫 방송부터 최근 방송된 6회까지, 적절한 타이밍에서 호흡을 끊어가는 엔딩 장면은 매주 쫄깃한 긴장감을 선사하며 본방 사수 욕구를 자극한다.
단순히 회사 내 상사와 부하 직원, 동료에 그치지 않고 다양한 사연이 맞물리며 만들어 내는 시너지가 현실에 살아 숨 쉬는 듯한 관계를 연상시키는 것 또한 시청자들을 매료시키는 관전 포인트다. 저마다의 비밀을 안고 경계심 속에 처음 만났지만, 점점 애틋한 워맨스를 형성한 기숙사 301호 룸메이트들은 물론, 나이도 연차도 직급도 다르지만, 똘똘 뭉쳐 붙어 다니는 한민증권 내 '소.방.차'까지 각양각색의 개성을 지닌 인물들의 화합과 공생이 웃음과 공감을 유발한다. 한민증권 뒷방 부서에서 탈피해 성장 서사를 쌓아 가는 위기관리본부 팀원 4명의 독특한 동료애 역시 매회 시청 포인트로 자리잡고 있다.
주인공 홍금보는 물론, 저마다 확실한 매력을 머금은 캐릭터들도 '언더커버 미쓰홍'을 빈틈없이 채우고 있다. 지난 방송에서는 신임 사장 신정우(고경표)가 홍금보의 위장 잠입 사실을 알고 제지하려 했지만, 순수한 걱정이 아닌 무언가 다른 목적에서 비롯된 듯한 그의 의도가 드러나 궁금증을 유발했다. 그런가 하면 허영 많은 야심가인 줄 알았던 고복희(하윤경)가 사실 친오빠의 가정 폭력을 피해 도주를 계획 중이라는 사실이 밝혀졌고, 후계자 수업을 받기 위해 회사에 들어왔지만, 권력욕과는 거리가 먼 천진난만하고 정 많은 재벌 2세 강노라(최지수), 정규직이 되어 딸과 함께 살 집을 마련하겠다는 꿈을 가진 미혼모 김미숙(강채영) 등 301호 룸메이트들의 속사정도 하나둘 파헤쳐졌다. 철부지 낙하산의 얼굴을 지우고 의외의 장소에서 나타나 '흑막' 가능성을 제시한 알벗 오(조한결)와 못 미더운 듯하지만 든든하게 언더커버 작전을 지원하는 홍금보의 상사 윤재범(김원해) 국장까지 모든 캐릭터들의 존재감이 살아 숨 쉬며 극에 입체감을 더해 왔다.
이렇듯 '언더커버 미쓰홍'은 한 번 보면 헤어 나올 수 없는 매력 포인트들로 중무장하며 시청률과 화제성을 둘 다 잡고 심상치 않은 상승 기류를 탔다. 매주 예측을 불허하는 전개로 안방극장을 열광케 하는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 오는 7일 밤 9시 10분에 7회가 방송된다.