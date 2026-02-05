이승기♥이다인, 105억 빌라서 '공주님' 생일잔치… 인형으로 가득 찬 테이블 '위엄'

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이다인이 2번째 생일을 맞은 딸을 위해 파티를 준비했다.
'Happy Birthday'라고 적힌 가랜드와 숫자 '2' 풍선을 창문에 붙여 딸의 생일임을 알린 이다인. 여기에 핑크색 하트 풍선과 리본 풍선으로 장식, 러블리한 장소로 완성했다. 인형을 좋아하는 딸을 위해 테이블 위에는 다양한 종류의 인형들로 가득 채우는 등 딸 맞춤표 생일 파티 현장이었다.
귀여운 케이크에서 눈을 떼지 못하는 딸. 이때 딸을 품에 안은 채 딸의 행동에 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 바라보고 있는 이승기의 모습이 눈길을 끌었다.
한편, 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼, 지난 2024년 2월 딸을 출산하며 부모가 됐다.
지난해 1월 이데일리에 따르면 이승기는 지난해 8월 용산구 한남동 고급빌라인 라누보한남 전용 255㎡(2층)의 전세 계약을 맺었다.
이승기는 당시 해당 가구에 105억 원의 전세권을 설정했으며, 전세 기간은 오는 2026년 8월까지인 것으로 전해졌다. 이 전세가는 지난해에 이어 올해 서울 부동산 시장에서 최고 가격을 기록했다.
