이승기♥이다인, 105억 빌라서 '공주님' 생일잔치… 인형으로 가득 찬 테이블 '위엄'

기사입력 2026-02-05 15:47


이승기♥이다인, 105억 빌라서 '공주님' 생일잔치… 인형으로 가득 찬 …

이승기♥이다인, 105억 빌라서 '공주님' 생일잔치… 인형으로 가득 찬 …

이승기♥이다인, 105억 빌라서 '공주님' 생일잔치… 인형으로 가득 찬 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이다인이 2번째 생일을 맞은 딸을 위해 파티를 준비했다.

이다인은 5일 자신의 SNS를 통해 근황을 공유했다.

사진 속에는 예쁘게 꾸며진 집 안으로 보이는 공간이 시선을 사로잡는다. 이는 이날 두 번째 생일을 맞은 딸의 생일파티를 위해 이다인이 직접 꾸민 것으로 보인다.

'Happy Birthday'라고 적힌 가랜드와 숫자 '2' 풍선을 창문에 붙여 딸의 생일임을 알린 이다인. 여기에 핑크색 하트 풍선과 리본 풍선으로 장식, 러블리한 장소로 완성했다. 인형을 좋아하는 딸을 위해 테이블 위에는 다양한 종류의 인형들로 가득 채우는 등 딸 맞춤표 생일 파티 현장이었다.

화려함보다는 따뜻함이 느껴지는 연출로, 딸에 대한 애정과 세심한 준비가 고스란히 전해졌다.

앞서 이다인은 지난해 2월 딸의 첫 번째 생일을 맞아 "생일 축하해 나의 작은 천사. 1년 동안 엄마에게 무한한 행복을 줘서 고마워"라면서 남편 이승기와 소소하게 생일 파티 중인 모습을 공개해 화제를 모은 바 있다.

귀여운 케이크에서 눈을 떼지 못하는 딸. 이때 딸을 품에 안은 채 딸의 행동에 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈빛으로 바라보고 있는 이승기의 모습이 눈길을 끌었다.

한편, 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼, 지난 2024년 2월 딸을 출산하며 부모가 됐다.


지난해 1월 이데일리에 따르면 이승기는 지난해 8월 용산구 한남동 고급빌라인 라누보한남 전용 255㎡(2층)의 전세 계약을 맺었다.

이승기는 당시 해당 가구에 105억 원의 전세권을 설정했으며, 전세 기간은 오는 2026년 8월까지인 것으로 전해졌다. 이 전세가는 지난해에 이어 올해 서울 부동산 시장에서 최고 가격을 기록했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

커쇼 역대급 반전! WBC서 '선수 아닌 코치' 맡는다고?…"역할 상관 없이 미국 대표팀 돕길 원했다"

2.

새파란 신인 투수가, 대선배 양의지 상대 처음 공을 던진다면...그런데 반전의 '아빠 미소'

3.

'안세영 첫출격=쾌조스타트' 아시아단체선수권 조1위 물꼬 텄다…조별 최종전 1주자로 나서 2-0 완승

4.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

5.

'다저스가 역사상 최강팀인가' 슈퍼 에이스 스쿠발 품나, '가성비' 사사키 내주고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.