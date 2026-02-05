박지윤, 이혼 소송 중에도 아들 생일상 차렸다..."칭찬에 어깨 으쓱"

기사입력 2026-02-05 18:21


박지윤, 이혼 소송 중에도 아들 생일상 차렸다..."칭찬에 어깨 으쓱"

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 이혼 소송 중 아들의 생일을 직접 챙겼다.

4일 박지윤은 "입춘이기도 한 오늘은 이안이 생일이에요"라며 아들의 생일임을 알렸다.

박지윤은 "그래서 내가 종일 아팠나. 정작 낳을 땐 안 아프고 머리에 종소리 울리던 우리 아들"이라며 무한 애정을 드러냈다.

그는 "뭐 먹고 싶냐니까 소세지랑 계란후라이? 라고. 입춘엔 두부도 먹는거라길래 물끼 쫙 빼서 노릇하게 구워냈고 좋아하는 궁중떡볶이도 했는데 들기름 + 버터 넣으면 짱맛이에요. 미역국은 마늘없이 참기름에 고기.미역만 달달 볶다가 국간장.소금간해서 푹 끓여내는걸 좋아해요"라고 저녁 메뉴를 전했다.

이어 "엄마는 미역국 잘한다는 이안이 칭찬에 어깨 으쓱"이라며 흐뭇해 했다.

박지윤은 "어제 서울까지가서 사온 선물 증정하고 이제 엄마도 뻗을게요. 설거지는 내일로 미루자. 생일 축하해 최이안"라고 행복한 하루를 마무리 했다.

한편 박지윤과 최동석은 지난 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 법원에 이혼 조정 신청서를 제출하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.

지난달 27일 제주지방법원 가사소송2단독은 최동석이 박지윤과 제3자 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과, 박지윤이 최동석의 지인 B씨를 상대로 제기한 동일 취지의 소송을 모두 기각했다. 재판부는 두 사건을 병합해 심리한 뒤 변론을 종결했고, 양측의 청구를 받아들이지 않았다.


다만 상간 소송과는 별도로 진행 중인 이혼 소송은 아직 진행 중이다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

3.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

4.

"신내림 여동생 떠났다" 정호근, 무속인 대물림이 부른 비극에 눈물 "모두 내탓"

5.

MC몽, 성매매 의혹 전면 부인 "여자친구도 같이 있었다, 악의적 보도 억울"

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

3.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

4.

"신내림 여동생 떠났다" 정호근, 무속인 대물림이 부른 비극에 눈물 "모두 내탓"

5.

MC몽, 성매매 의혹 전면 부인 "여자친구도 같이 있었다, 악의적 보도 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

2.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

3.

미쳤다! 韓 축구 역사상 최강 듀오 탄생? 손흥민+호날두 세계 최강 7번 조합 기대감 폭발! "사우디 떠나고 싶은 호날두 미국 혹은 유럽 고려"

4.

린가드 전생에 한국인이었나? 또 한국과 인연...K리그→유럽 복귀 '韓 국대 핵심' 황인범과 한솥밥? '페예노르트 이적설'

5.

"삼성가,스포츠 외교 광폭 행보" 이재용 회장, 전세기 타고 밀라노 출국...김재열 IOC집행위원 쾌거→IOC최상위 후원사 총수도 2년만의 올림픽 직관

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.