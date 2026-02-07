민호, 키 떠난 '나혼산' 홀로 지켰다...19년 활동 비결 "아프면 바로 운동"

기사입력 2026-02-07 07:10


민호, 키 떠난 '나혼산' 홀로 지켰다...19년 활동 비결 "아프면 바…

민호, 키 떠난 '나혼산' 홀로 지켰다...19년 활동 비결 "아프면 바…

[스포츠조선 김수현기자] '나혼산' 키가 하차한지 2달여가 흐른 가운데, 민호는 여전히 든든하게 '나혼산'을 지키고 있다.

6일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에는 가수 박지현의 겨울나기가 그려졌다.

이날 박지현은 식물원에 홀로 놀러갔다. 한여름에도 푸름이 가득한 식물원. 민호는 "서울에 이런 곳이 있는 줄 처음 알았다"라며 깜짝 놀랐다.

박지현은 "제가 수족냉증이 심하다. 추위를 많이 타고 감기에 취약한다. 감기에 잘 걸리는데 제 직업이 가수니까 감기 한 번 걸리면 (노래를 못 불러서) 일정이 다 날아간다"라 털어놓았다.


민호, 키 떠난 '나혼산' 홀로 지켰다...19년 활동 비결 "아프면 바…

민호, 키 떠난 '나혼산' 홀로 지켰다...19년 활동 비결 "아프면 바…
이어 "감기는 필사적으로 안걸리려고 노력한다. 저는 추운 게 너무 싫다. 겨울이 싫다"며 "그런데 식물원이 그렇게 따뜻하다고 해서 한 번 와봤다"라 밝혔다.

19년째 그룹 샤이니로 활동 중인 민호는 '목관리'에 "저는 감기 기운이 올 거 같다 싶으면 일찍 일어나서 운동으로 땀을 쫙 뺀다. 그러면 감기가 정말 날아간다"라며 눈을 불태웠다.

이에 기안84는 "그럼 감기 걸려서 무대 못한 적 없냐"라 질문했고 민호는 "저는 그런 적 한 번도 없다. 감기 걸린 기억이 없다"라 했다.

한편 '나혼산'은 9년을 함께한 박나래, 4년을 함께한 키 하차 이후 새로운 멤버들로 꾸며지고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

김대호, '실내 시가' 뭇매 잊었나...이번엔 술 영상에 여론 재점화

3.

야노시호, 딸 사랑이 도쿄 자취방 찾아 나섰다...190억대 집도 임장

4.

'유방암 투병' 박미선, '삭발한 머리' 많이 자랐네..."뮤지컬 보며 울었어요"

5.

신봉선, 11kg 빼고 '아이유 닮은 꼴' 급부상...확 달라진 '아이돌 미모'

연예 많이본뉴스
1.

이민우, 육아 갈등 끝에 결국 분가..'치매 초기' 母 눈물 "서러워"

2.

김대호, '실내 시가' 뭇매 잊었나...이번엔 술 영상에 여론 재점화

3.

야노시호, 딸 사랑이 도쿄 자취방 찾아 나섰다...190억대 집도 임장

4.

'유방암 투병' 박미선, '삭발한 머리' 많이 자랐네..."뮤지컬 보며 울었어요"

5.

신봉선, 11kg 빼고 '아이유 닮은 꼴' 급부상...확 달라진 '아이돌 미모'

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]'연기 이후 연신 기침'→"새벽 2시 기상"...'생애 첫 올림픽' 임해나-권예, 부상 투혼-연습 열정으로 '클린 연기'

2.

올림픽을 덮친 스키점프 '남성 생식기 필러 확대' 스캔들, 화들짝 놀란 WADA '이걸 도핑이라고 봐야 하나'

3.

애착인형과 눈물의 이별, "대체자 없다" 대만,일본전 누구? 무거워진 빅게임 피처의 어깨

4.

"태극전사 '밀라노 밥심' 책임질 K-한식 도시락 구성은?" 오늘부터 특급 배송 스타트![밀라노-코르티나2026]

5.

'왜 RYU 아니고 이정후인가' 아니 이걸 안 물어봐요? → "제가 드릴 말씀이 있다" 류지현 감독, 기자회견 마지막에 직접 마이크 잡은 사연

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.