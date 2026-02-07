강승윤, 한달에 수억 벌었다…"저작권료가 억 단위, 효자곡 있다"
[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 위너 강승윤이 '리얼리 리얼리(REALLY REALLY)' 저작권료가 '억 단위' 임을 밝혔다.
6일 방송된 MBN·채널S 예능프로그램 '전현무계획3' 17회에서는 전현무 곽튜브(곽준빈)와 김진우 강승윤이 안양 시민들에게 오랫동안 사랑받아온 경양식 맛집을 찾아 나선 현장이 공개됐다.
이날 전현무는 "한국 남자 아이돌 최초로 1억 스트리밍을 넘긴 곡이 있다던데 맞느냐?"고 물었다. 이에 강승윤은 "맞다. 정말 많이 스트리밍된 남자 아이돌 노래가 연간 몇천만 회가 끝인데, '리얼리 리얼리(REALLY REALLY)'가 발매 39주 만에 오직 국내에서만 1억 스트리밍을 달성했다"라고 밝혔다.
이에 놀란 곽튜브가 "누가 작사·작곡을 했냐?"고 질문하자, 강승윤은 "제가 했다"고 답했다. 전현무는 "1억 스트리밍이면 저작권료가 어마어마 하겠다"라고 하자, 강승윤은 "저작권료로 월에 억 단위를 받아본 적도 있다"라고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.
그러자 전현무 역시 입을 쩍 벌리면서 "진짜 효자 곡이네!"라며 부러워했고, 곽튜브는 "그래서 (몸에 치장한) 액세서리가 많구나"라고 너스레를 떨었다.
