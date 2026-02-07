‘J팝 레전드’ 호시노 겐, 두번째 내한 콘서트 대성황..인기 재증명

[스포츠조선 이게은기자] 일본 가수 겸 배우 호시노 겐이 두 번째 내한 콘서트를 성황리에 마무리했다.
호시노 겐은 지난 6일 인천 인스파이어 아레나에서 'Gen Hoshino Live in Korea "약속"(호시노 겐 라이브 인 코리아 "약속")'을 개최하고 국내 팬들을 만났다.
이날 호시노 겐은 '化物(Bakemono(바케모노))'로 경쾌하게 공연의 포문을 열었다. 이에 첫 내한 공연보다 두 배 이상 늘어난 약 9,000명의 관객은 시작부터 현장을 함성으로 가득 메우는가 하면, 슬로건 이벤트로 호시노 겐의 귀환을 환영하며 열렬한 환호를 보냈다.
이어 호시노 겐은 지난 공연에서는 만나볼 수 없었던 세트리스트를 선사하며 열기를 뜨겁게 달궜다. 그는 'ミスユ?(Miss You(미스 유))', 'Continues(컨티뉴스)', '時よ(Tokiyo(토키요))', '老夫婦(노부부)', 'Melody(멜로디)' 등 국내 팬들이 기다렸던 무대를 연이어 선보이며 객석을 열광으로 몰아넣었다.
공연 중반 호시노 겐은 센터 스테이지에서 어쿠스틱 기타를 직접 연주하며 분위기를 전환했다. 그는 'Star(스타)', 'Week End(위크 엔드)' 등 뜨거운 반응을 얻었던 히트곡 라이브 무대를 새롭게 재구성하여 떼창을 이끌어낸 것은 물론, 'Eureka(유레카)'로 본편을 마무리하며 첫 한국 아레나 공연의 감동을 극대화했다.
특히 'Pop Virus(팝 바이러스)'로 시작한 앙코르 무대에서는 첫 내한 당시 스페셜 게스트로 출격했던 이영지가 또 한 번 등장해 열띤 반응을 자아냈다. 호시노 겐은 일부 가사를 바꿔 이영지를 맞이하는 세련된 배려심을 보여줬고, 이어진 '2 (feat. Lee Youngji)' 스테이지에서 두 사람은 따뜻한 호흡으로 보는 이들에게 행복한 에너지를 전했다.
호시노 겐은 국내 팬들과 쌓아온 유대감을 확인하는 듯한 선곡으로 대단원의 막을 장식했다. 그는 'Hello Song(헬로 송)'과 'Friend Ship(프렌드 십)' 두 곡을 연이어 가창, 완벽한 기승전결이 돋보이는 공연으로 깊은 여운을 남겼다.
공연명에도 담겼듯 지난해 9월 서울 공연에서의 '약속'을 지키고자 빠르게 한국을 찾으며 2년 연속 국내 팬들과 함께한 호시노 겐. 문화를 초월해 음악을 통해 서로 연결될 수 있다는 기쁨을 체감하게 만든 이번 공연은 호시노 겐의 커리어에 큰 전환점이 될 것으로 기대된다.