'기러기父' 정형돈, 잘 안 보이더니...놀라운 근황 "이용해 먹고 이용 당해" ('하와수')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 정형돈이 정준하의 "거만해졌다"라는 말에 "방송 한 개 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.
7일 유튜브 채널 '하와수'에는 "명(미나)수를 당황하게 한 혜련이 형의 폭탄 발언 (feat.도니)"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 박명수는 "많은 분이 '무한도전' 멤버들 나오길 원한다"고 하자, 정준하는 "방금 전에 (정)형돈이한테 '라이브 때 전화해도 되냐'고 전화를 했다"면서 설명을 시작했다. 그러자 박명수는 "설명하지 말고 빨리 걸어라"라고 버럭해 웃음을 안겼다.
설득에 넘어간 정준하는 정형돈에 전화를 걸었고, 그는 "이따가 전화하려고 했는데 박명수 씨가 바로 전화하라 그래서"라며 냅다 고자질해 폭소를 자아냈다. 그러자 박명수는 "어차피 서로 이용해 먹고 이용당하는 거니까"라고 했고, 이에 정형돈은 "맞다"면서 인정해 웃음을 안겼다.
정형돈 등장에 댓글이 폭발한 가운데 그는 "오늘 (하와수)CP를 만났다. 근데 생각보다 조회수가 안 나와서 고민이 많더라. '네이버에서는 잘됐는데 왜 여기서는 안 되냐'고 되게 고민이 많으시더라"면서 폭로했다. 그러자 박명수는 "그러면 여기 연출진이 문제다. 네이버는 잘하니까"라고 해 폭소를 안겼다.
이어 박명수는 "불쌍한 형 둘이 하는데 나와주면 안 되겠냐"라고 출연을 요청했지만, 정형돈은 "안 될 것 같다"라며 단칼에 선을 그었다.
그러자 정준하는 "너 요즘 잘나간다고 거만해진 것 같다"고 하자, 정형돈은 "나 요즘 '금쪽같은 내 새끼' 한 개 한다"라고 시무룩하게 말해 웃음을 자아냈다. 당황한 정준하는 "형돈이 유튜브 구독자가 많이 늘었던데"라면서 버벅거려 웃음을 안겼다.
한편 지난 2022년 1월 유튜브 채널 '할명수' 최종회에서는 박명수가 '무한도전' 종영 이후 약 6년만에 공식 석상에서 정준하, 정형돈과 함께 토크를 나누며 세 사람만의 티키타카 케미를 선보인 바 있다.
