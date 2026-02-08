타블로 딸 하루라고? '16세' 유창한 영어+발음에 댓글 폭발...'폭풍성장' 근황
|사진=타블로 SNS
[스포츠조선 정안지 기자] 에픽하이 타블로의 딸 하루의 유창한 영어 실력에 감탄이 쏟아졌다.
최근 유튜브 채널 '에픽하이'에는 "투컷집에 스토커 들어온 썰 푼다"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 타블로는 투컷을 향해 "멋있다. 되게 포스 있었다"라고 말한 뒤, "'포스 있었다' 이 표현 이제 안 쓰냐"라고 물었다. 이에 투컷은 "40대의 표현이다. 2010년 후에 썼던 말 아니냐"고 했다.
타블로는 "빅뱅이 나올 때쯤에는 '포스'라는 단어 안 쓰지 않았냐. 캡, 짱, 간지, 포스인가"라며 과거 사용했던 언어에 대해 이야기 하자, 투컷은 "그 전에 '따봉' 있었다"라고 말해 웃음을 안겼다.
타블로는 "영어로 'Swag' 이제 아예 안 쓴다. 우리가 '따봉'하는 거랑 똑같다"고 하자, 투컷은 "요즘에 'Lit'(쩐다)하지 않냐"고 했다.
이에 웅성이는 스태프들. 타블로는 "아저씨다. 네가 'Lit' 하자마자 놀랐다"면서 "하루한테 물어보겠다. 얘네들은 거의 1,2주에 한 번씩 바뀌더라"면서 딸 하루 양과 전화 통화를 시도했다. 그러자 미쓰라는 "그 정도면 그냥 자기네들 마음대로 하는 거 아니냐"고 했고, 투컷도 "1,2주에 한 번씩 바뀌는 거면 언어가 아니다"라고 했다.
타블로는 하루 양에게 "'짱이다', '멋있다' 이런 표현을 어떻게 하냐"고 물었고, 하루 양은 "'That's awesome' 정도. 'Swag' 그런 거 이제 안 쓴다"라며 자연스럽게 영어로 대화를 나눴다.
이어 타블로는 "투컷 삼촌이 'Lit' 쓰냐고 물어봤다"고 하자, 하루 양은 "가끔 쓰는 사람도 있는데 개인적으로는 'oh that's lit' 잘 안 쓴다"라고 말했다.
그러자 타블로는 "투컷 삼촌이 그렇게 말하면 촌스러운 거냐"고 물었고, 하루 양은 "그런 건 아니지만 요즘은 그냥 단어 하나가 딱 유행하거나 그러진 않은 거 같다. 'That's awesome', 'great' 정도를 제일 자주 쓴다"라면서 요즘 학생들이 사용하는 언어에 대해 설명했다.
특히 이 과정에서 2010년 생으로 16살인 하루 양은 유창한 영어 실력뿐만 아니라 목소리만으로도 한층 성숙해진 분위기를 선보여 시선을 단번에 집중시켰다.
한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼했으며 슬하에 딸 하루 양을 뒀다. 타블로는 2013년 하루 양과 함께 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.
