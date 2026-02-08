홍진경 딸 맞아?..16세 라엘, 유학가더니 확 달라진 비주얼 "장원영·닝닝 느낌"

기사입력 2026-02-08 08:25


사진 출처=히퍼스 바자, 틱톡

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍진경의 딸 라엘 양의 달라진 근황이 화제를 모으고 있다.

지난 7일 온라인 커뮤니티와 각종 SNS에는 '몰라보게 달라진 홍진경 딸 라엘이 근황'이라는 제목의 글이 올라왔다.

공개된 사진 속 라엘 양은 올해 만 16세로, 성숙한 미모를 뽐냈다. 과거의 앳된 모습 대신 세련된 분위기를 풍겼으며, 화려한 메이크업과 감각적인 패션으로 시선을 사로잡았다.

이를 접한 네티즌들은 "다른 사람 같다", "라엘이 어른 다 됐다", "장원영·닝닝 느낌이다", "화장 진짜 잘한다", "모델 딸 아니랄까봐 피는 못 속인다" 등 폭발적인 반응을 쏟아냈다.


한편, 홍진경은 지난 2003년 5세 연상 사업가와 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 두었으나, 지난 8월 결혼 22년 만에 이혼했다.

홍진경은 이혼 소식이 뒤늦게 알려진 후 딸 라엘 양을 해외로 유학 보낸 것으로 전해졌다. 지난해 10월 몇 년 만에 홍진경의 유튜브 채널에 등장한 라엘 양은 얼굴을 가린 채 등장해 팬들에게 반갑게 이사했다. 라엘 양의 출연 전 홍진경은 PD에게 "얼굴만 안 나오면 된다. 살이 많이 쪘고 자기 외모에 자신이 없다. 다행인 거 같다. 상태가 안 좋은데 자신 있는 것보다는"이라고 말해 웃음을 안겼다.

당시 16살이 된 라엘 양은 학교 생활에 대해 "제가 학교를 외국에서 다녀가지고 최근 기숙사 학교를 갔다. 애들도 많이 사귀고 공부도 나름 열심히 하고 있다"고 밝혔다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.