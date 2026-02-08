윤손하, '학폭 논란' 子 데리고 캐나다行..근황 공개 "가끔 배우였던 내가 떠올라"

최종수정 2026-02-09 00:01

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤손하의 근황이 공개됐다.

윤손하는 8일 배우 이혜은과 캐나다 밴쿠버에서 찍은 사진을 올리며 근황을 전했다.

그는 "만나면 늘 이렇게 신나는 우리. 같은 벤쿠버에 살면서도 자주 보진 못하지만, 막상 만나면 어제 본 것처럼 세상 또 이렇게 즐겁고"라고 글을 남겼다.

이어 "아주 오래전 일이지만 그래도 가끔은... '아, 내가 배우였었지' 싶게 만드는 그 미묘한 감정들을 이곳에서 유일하게 나눌 수 있는 혜은 언니. 배우 선배이자 인생 선배, 그리고 참 배울 점 많은 언니가 난 참 좋다!"라며 애정을 드러냈다.

그러면서 "셀카를 찍으며…'우리 예전엔 이런 거 진짜 많이 찍었을 텐데…', '왜 이렇게 어색하냐?' 그러다 또 한참 웃고...못살아 정말. 웃다가 진지해졌다가 따뜻해졌다가 다시 웃고"라며 즐거웠던 만남을 회상하며 사진을 공개했다.

사진 속 윤손하는 변함없는 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다. 전성기 시절과 다를 바 없는 빼어난 비주얼이 감탄을 자아냈다. 또한 지적인 분위기가 물씬 풍기는 이혜은의 근황 또한 반가움을 더했다.

한편 윤손하는 1994년 미스 춘향 선발대회에서 선으로 뽑힌 뒤 KBS 공채 16기 탤런트로 데뷔했다. 이후 MBC '우리가 정말 사랑했을까', KBS2 '눈꽃' 등에 출연해 인기를 얻었고, 2001년에는 일본에 진출해 배우 겸 가수로 활발한 활동을 펼쳤다.


2006년에는 5세 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두었다. 결혼 이후에도 SBS '상속자들', '육룡이 나르샤'등에 출연하며 꾸준히 연기 활동을 이어갔다.


그러나 2017년 아들의 학교폭력 논란이 불거지면서 윤손하는 연예계 활동을 중단했다. 당시 서울의 한 사립초등학교에서 열린 수련회 중 일부 학생들이 같은 반 친구를 폭행한 사건이 발생했고, 가해자 중 윤손하의 아들이 포함된 사실이 알려지며 파장이 커졌다.

윤손하는 곧바로 공식입장을 내고 사과의 뜻을 전했다. 그러나 사건 경위를 설명하는 과정에서 논란의 심각성을 축소했다는 지적이 이어졌다. 결국 그는 "우리 가족의 억울함을 먼저 생각했던 부분에 대해서도 사죄를 드린다"며 "초기 대처에 있어 변명으로 일관되어 버린 내 모습에 대해서도 깊이 반성하고 있다"고 재차 고개 숙였다.

당시 윤손하는 가해 학생 학부모 가운데 유일하게 아들과 함께 피해자 측을 찾아가 직접 사과한 것으로 알려졌으나, 거센 비판이 이어지자 모든 방송 활동을 중단하고 가족과 함께 캐나다로 이민을 떠났다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.