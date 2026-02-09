'2026 LCK 챌린저스 리그' 킥오프 플레이오프, 9일부터 오프라인에서 개막

|
'리그 오브 레전드'의 공식 2군 리그 '2026 LCK 챌린저스 리그'(이하 LCK CL) 킥오프 플레이오프가 9일 서울 마포구 WDG 스튜디오 홍대에서 오프라인으로 개막한다.
이에 따라 승자그룹 1~2위인 KT 롤스터와 DN 수퍼스는 킥오프 플레이오프 2라운드에 직행했으며, 패자그룹 1위를 기록한 농심 레드포스는 킥오프 플레이오프 1라운드에 진출했다. 승자그룹 3~5위인 브리온, 디플러스 기아, 한화생명e스포츠와 패자그룹 2~4위인 T1 이스포츠 아카데미, DRX, BNK 피어엑스는 플레이오프 진출권을 놓고 킥오프 플레이인에서 승부를 이어갔다.
지난 2일 열린 킥오프 플레이인 1라운드에서 한화생명과 DRX가 각각 디플러스와 BNK를 상대로 승리하며 플레이인 2라운드에 진출했다. 이어진 2라운드에서도 두 팀은 연승을 이어가며, DRX가 4번 시드, 한화생명이 5번 시드로 킥오프 플레이오프 진출권을 획득했다. 반면 2라운드에서 패배한 T1과 브리온은 최종전까지 향했고, 세트스코어 3대0으로 T1이 승리하며 플레이오프 6번 시드를 확보했다.