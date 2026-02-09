노민우가 어쩌다 '6시 내고향'까지 왔나…"배우인걸 알리게 돼 기쁘다"
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 노민우가 '6시 내고향'에 첫 출연해 미용 봉사에 뿌듯한 소감을 전했다.
9일 방송된 KBS1 '6시 내고향'의 '붕붕이가 간다' 코너에서는 설을 앞두고 두 번째 설맞이 서비스가 펼쳐졌다. 특히 이날 노민우는 청년회장 손헌수와 함께 경기도 이천시 조읍1리 마을을 찾아 '붕붕이 미용실'을 열고 어르신들의 머리를 손질하고 일손을 도왔다.
스튜디오에 직접 출연한 노민우는 "여러분의 왕자님 노민우 입니다"라고 소개하며, "평소에 손헌수 형님이 어르신들게 잘하고 사랑받는 모습을 보면서, 기회가 되면 저도 어른들께 기쁨이 되고 싶었다"라고 출연하게 된 이유를 설명했다.
이날 노민우는 간식까지 준비해 어르신들을 맞이하는가 하면, 이발 후 뒷정리도 열심히 했다. 또한 "동생 머리를 직접 깎아줬다"는 노민우는 직접 어르신들의 머리를 잘랐고, 머리숱이 거의 없는 어르신의 풍성한 스타일로 변신시켜 감탄을 자아내게 했다.
노민우는 미용 실력뿐 아니라 두피 마사지까지 선보이며 어르신들의 마음을 사로잡았고, 뿐만 아니라 염색을 마친 한 어르신의 부탁으로 두 사람은 고추밭으로 향해 일손을 보태기도 했다.
노민우는 "농사일도 처음이고 이발 실력도 서툴렀지만, 어르신들에게 조금이나마 도움이 될 수 있어서 기뻤다"는 출연 소감을 밝히며, "아직 제가 배우인 걸 어르신들이 많이 모르시던데 이번 기회에 제 직업을 제대로 알려드릴 수 있어 기뻤다"고 너스레를 떨기도 했다.
한편 노민우는 뮤지컬 '이터니티'에 출연 중이다.
olzllovely@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.