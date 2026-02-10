[SC인터뷰] "나만의 방식, 찾으려고요"..고윤정 매니저→♥멜로 도전까지, 최우성이 '이사통'으로 배운 것(종합)

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 최우성(29)이 '이사통'을 통해 자신만의 언어를 개발하고 있다.
최우성은 지난달 넷플릭스에서 공개된 '이 사랑 통역 되나요?'(홍정은 홍미란 극본, 유영은 연출)의 주요 배역으로 합류하며 글로벌 시청자들에게 짙은 인상을 남긴 신예 배우. '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디를 담은 작품으로, 김선호와 고윤정이 주연을 맡아 글로벌 무대에서도 호평을 받는 중이다. 특히 넷플릭스가 공식 집계한 글로벌 TOP10 비영어 쇼 부문에서 2주 연속 1위를 기록하면서 장기 흥행의 예열도 마쳤다.
최우성은 극중 차무희의 매니저인 김용우를 연기하며 이들과 밀접한 호흡을 맞췄다. 그간 스타의 매니저를 연기한 배우들은 많았지만, 최우성이 연기한 김용우는 차무희의 든든한 남동생 같은 남매 케미를 선보인 동시에 '로맨틱 트립'의 메인 PD인 신지선과는 농도 짙은 로맨스를 보여주면서 안방에 반전 매력을 선사했다.
최근 스포츠조선과 만난 최우성은 "요즘 주변에서도 연락이 자주 오고, 인스타그램 팔로워도 많이 늘면서 드라마가 엄청 잘되고 있다는 것을 조금씩 실감하고 있다. '이 사랑 통역 되나요?'가 공개되기 전보다 현재 팔로워가 한 30만 명이 늘어났고, 이제 50만 명의 팔로워가 넘었는데 외국인 팬분들의 댓글을 보면서 힘을 얻고 있다. 한국어를 공부하셨는지 '오빠 사랑해요'라는 말을 해주시는데, 그걸 보면서 힘이 난다. '무희 누나 잘 부탁한다'는 댓글도 잘 보고 있다"며 웃었다.
최우성이 연기한 김용우는 극중 차무희의 든든한 매니저로 배우 활동의 시작부터 함께한 인물. 최우성은 "제가 생각한 것은, 차무희가 뜨기 전부터 용우와는 돈독했고, 어떻게든 차무희를 키워보겠다는 야망이 있는 친구라서 남매스러움을 강조하고 싶었다. 일적인 관계가 아니라 누나를 위하는 관계가 되면 좋겠어서 화면에는 잘 안 담겼지만, 촬영현장에서 배우 차무희가 바라보는 시선 쪽에 계속 서있었다. 안정감을 느낄 수 있게끔 하려는 의도였는데 감독님이 '거기에 있으면 안 된다'고 하시더라"며 "이번에 이런 역할은 첫 도전이었는데 감독님이 '귀여우면 안 된다'고 하시더라. 그동안은 연하나 동생 연기가 편했는데, 오빠처럼 듬직하고 다정한 매니저이고 후반부에 로맨스도 있어서 듬직함이 더 있어야 한다고 하시더라. 가벼움을 보여주지는 말자고 하셨다"고 말했다.
'듬직함'을 위한 노력도 존재했다. 앞서 MBC '수사반장 1958' 촬영을 위해 110kg까지 몸을 키웠던 최우성은 '이사통'을 위해 20kg을 급속히 감량해 70kg대의 몸무게로 돌아왔다. 최우성은 "'수사반장'이 딱 끝나고 몸무게가 110kg이 나가더라. 그때는 이미 '이사통'을 촬영하기로 돼있었고, 촬영까지 두 달 정도가 남은 상황이라 열심히 빼보자고 하면서 몸무게를 맞췄다"며 그동안 했던 노력을 언급했다. 최우성이 이토록 일찌감치 '이사통'의 멤버로 발탁된 데에는 홍자매 작가의 '픽'이 있었다는 설명. 최우성은 "캐스팅 초반 단계에서 홍자매 작가님들이 저를 작품에서 보셨나보다. 그래서 김용우를 쓰시면서 '이 역할에는 이 배우가 잘 어울리겠다'고 감독님께 추천을 해주셨다더라. 그때부터 감독님이 저라는 배우를 검색해보시고는 미팅을 했다. 초반에 세 번 정도를 만났고, 10개월을 기다린 끝에 최종적으로 합류했다"고 말했다.
사진제공=에이엠엔터테인먼트
최우성은 이어 "집에 가서는 '홍자매 작가님이 날 아신대!'하면서 기뻐했다. 작가님의 눈에 들었다는 것이 정말 신기하더라. 저희 어머니도 저도 작가님의 작품을 너무 좋아하는 팬으로서 너무 신기했고 뿌듯함이 있었다. '간 떨어지는 동거'라는 작품이 1, 2년 전에 찍었던 드라마인데, 시간이 이렇게 흐르면서 저를 염두에 뒀다가 불러주셨다는 것이, 제가 하나하나 열심히 하는 것에 대한 결과로 돌아온다는 생각이 들면서 원동력이 됐다"고 했다.
'이사통'은 최우성이 보여준 첫 로맨스 작품이기도 하다. 극중 신지선 PD와의 연상연하 로맨스를 보여주면서 시청자들의 응원을 받았다. 최우성은 "첫 로맨스 도전이다 보니까 감정이 바뀌는 것을 어떻게 보여드려야 되는지 고민을 했다. 어떨 때는 감정이 과하게 나가기도 하고, 어떨 때는 너무 안 보이는 것 같아서 그 선을 잡는 것이 힘들었던 것 같다. 내가 얼마나 좋아하는 것을 보여줘야 하고, 또 얼마나 남자다워야 하고, 또 얼마나 귀여워야 하는지 밸런스를 맞추는 것이 어려웠다"면서 "이이담 씨와 얘기를 많이 나눴다. 어떻게 나라는 사람을 받아들이고 김용우 매니저라는 사람을 어떻게 생각하고 접근했는지를 얘기하면서 만들어갔다. 작가님들이 연기를 정말 잘하시는데, 본인이 쓰신 것들을 두분이서 연기를 보여주신다. 저랑 이이담 씨랑 같이 만나서 그룹 리딩을 했는데, 앞에서 연기를 보여주시니까 '이런 느낌이구나'하면서 귀에 쏙쏙 들어왔다. 정말 홍자매 작가님은 다르다고 생각했다"고 설명했다.
로맨스가 처음이듯 키스신도 첫 도전이었다. 최우성은 "서로의 호흡도 중요한데, 시청자 분들이 보시기에 아름다운 장면이어야 하니까 카메라 각도나 얼굴에 많은 신경을 썼다. 시청자 분들이 봤을 때 몰입감 있게 보시면 좋겠다고 생각했다. 그걸 감독님도 많이 알려줬고 이담 누나도 많이 알려줬다. 첫 키스신은 감정을 쌓아가다가 말랑말랑해졌을 때 하는 설렘의 키스가 아니라 홧김에 갑자기 사이다처럼 해버리는 키스신이잖나. 떨린다는 느낌보다는 화나는 느낌을 잘 살려야겠다고 생각해서 그게 더 신경쓰였던 것 같다. 그래서 한국 드라마의 키스신이란 키스신은 다 찾아봤다. '선재 업고 튀어'나 '김비서가 왜 그럴까', '상속자들' 등 로코에 나오는 키스신은 다 찾아봤고, 영화 '더킹'에서 조인성 선배님과 김아중 선배님의 엘리베이터에서 시작해 복도를 지나가는 키스신이 있는데, 그런 느낌을 내보고 싶어서 참고했다"고 밝혔다.
이 첫 도전이 최우성에게는 '로코'를 향한 열망을 더 키우는 계기가 됐다. 최우성은 "로맨틱 코미디를 해보고 싶은 마음이 컸다"며 "로맨스를 많이 찍어보고 싶다. 워낙에 몸을쓰는 캐릭터를 많이 해왔는데, 이제는 감정을 좀 많이 쏟는 역할을 해보고 싶은 마음이 든다. 섬세한 사극도 좋고, 감정 기복이 심한 친구면 좋겠다는 생각이 든다. 감정 기복이 심하려면 사랑밖에 없지 않나. 현장에서 선배님들이 애드리브를 많이 하시던데, 그걸 실제 드라마에서 보면 더 풍성해지더라. 저도 그런 만들어가는 재미를 찾아나가고 싶다"고 말했다.
사진제공=에이엠엔터테인먼트
최우성은 또 '이사통' 속 배우들과의 호흡을 언급하면서 행복했던 촬영장을 돌아보기도 했다. 그는 "주연 배우들이 다 너무 좋고 현장이 화기애애했다. 현장에서 계속 웃음 소리가 날 정도였다. 고윤정 누나를 처음 봤을 때 그 누나가 저의 긴장을 싹 풀어줬다. 테스트 촬영날에 처음 봤는데 손을 내밀면서 '우리 한 살 차이더라. 말 놓자!'고 했다. 누나를 처음 봤을 때 너무 예뻐서 내가 매니저 역할을 잘 수행할 수 있을지 부담스러울 정도로 예쁘다고 생각했다. 그런데 그렇게 털털하게 해주니 마음이 가라앉더라. 누나와 케미를 보여줄 수 있겠다는 생각이 들었다. 덕분에 재미있게 촬영했다"고 말했다.
마지막으로 최우성은 '이사통'을 통해 배운 것이 많다며 "해외에서 촬영이 많았다 보니 배우들, 스태프들이 함께 밥을 먹거나 커피를 한 잔 하면서 작품 얘기를 진짜 많이 했다. 윤정 누나도 그렇고 다같이 얘기하면 아이디어가 다양하더라. 다양한 사람들이 존재한다는 것을 느꼈고, 드라마 대사처럼 각자의 언어가 있다고 생각하는데, 다양한 방식으로 연기를 대하는 방식을 알게 도니 것 같다. 그래서 저도 저만의 방식을 찾아야겠다고 생각했다. 나만의 방식이 없다는 생각이 들어서, 이걸 구체화하고 확립해야겠다는 생각이 들었다"고 밝혀 앞으로에 대한 기대감을 더했다.