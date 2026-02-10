[공식]'희귀암 완치' 윤도현, 건강 이상으로 공연 연기 "처음보는 치료 매일 받아"(전문)

기사입력 2026-02-10 19:01


[공식]'희귀암 완치' 윤도현, 건강 이상으로 공연 연기 "처음보는 치료…

[스포츠조선 김소희 기자]밴드 YB의 보컬인 가수 윤도현이 건강 이상으로 울산 공연을 연기했다.

윤도현 소속사 디컴퍼니는 10일 공식 계정을 통해 YB의 울산 공연 연기를 공지했다.

소속사는 "이번 주 YB Remastered 3.0 울산 공연을 손꼽아 기다려주신 관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "기다려주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 돼 매우 송구스럽다"고 운을 뗐다. 이어 "아티스트는 지난주부터 감기 증세로 병원 진료와 치료를 병행하며 공연을 준비해왔다. 그러나 주말 공연 이후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았다"고 설명했다.

그러면서 "아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에, 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다"며 "공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과 말씀 드리며. 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 이후 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해부탁드린다"고 덧붙였다.

또한 소속사는 오는 14일~15일 예정되 있던 울산 공연은 오는 3월 28일~29일 양일간 울산 KBS홀에서 진행될 예정이라고 설명했다.

윤도현 역시 팬들에게 직접 심경을 전했다. 그는 "너무나 무거운 마음"이라며 "치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래의 컨디션으로 돌아오겠다"고 약속했다. 이어 "고압산소 치료, 수액 치료 등 처음 해보는 치료를 매일 하는 중"이라며 현재 상태를 설명했다.

한편 윤도현은 2021년 희귀암인 위말트 림프종 판정을 받았으며 3년의 투병 생활 끝, 완치 판정을 받았다.

다음은 소속사 공지사항 전문


안녕하세요. YB 소속사 디컴퍼니입니다.

먼저 이번 주 YB Remastered 3.0 울산 공연을 손꼽아 기다려주신

관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.기다려주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 되어 매우 송구스럽습니다.

아티스트는 지난주부터 감기 증세가 있어 공연을 준비하는 과정에서 병원 진료 및 치료를 병행하며 컨디션 회복을 위해 최선을 다해왔습니다. 그러나 주말 공연 후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간은 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았고, 아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 되었습니다.

공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드리며, 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 앞으로 이어질 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해 부탁드립니다.

연기된 울산 공연은 2026년 3월 28일(토), 29일(일) 양일간 울산 KBS홀에서 진행될 예정입니다.

티켓 관련 상세 안내는 예매처를 통해 내일 중으로 개별 안내가 순차적으로 진행될 예정이오니, 관객 여러분의 양해 부탁드립니다.

다시 한번 관객 여러분께 진심으로 사과드리며, 빠른 회복 후 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

3.

임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

4.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

5.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

연예 많이본뉴스
1.

故서희원 동생 "형부 구준엽 해치지 마"...'46억 유산' 장모와 갈등 루머에 분노

2.

김동욱♥스텔라 김, 결혼 3년 만에 득녀..딸 사진 공개 "이름은 로완"

3.

임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

4.

[공식]김동욱, ♥'SM 연습생' 아내와 결혼 3년 만에 아빠됐다…딸 바보 예약

5.

홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

2.

[공식발표]'홍명보호' 3월 A매치 '가상 남아공' 코트디부아르→'유럽 PO 대비' 오스트리아 '격돌 확정'

3.

[공식발표]"신상우호 비즈니스 탄다!" 호주 여자아시안컵 월드컵 티켓 도전! 지소연X최유정X김신지 '신구조화' 명단 발표

4.

"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

5.

'검은 눈물, 콧물 범벅' 동료 무시하고 전용기 논란에도 금메달 차지한 네덜란드 빙속 최강자 레이르담[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.