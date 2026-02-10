[공식]'희귀암 완치' 윤도현, 건강 이상으로 공연 연기 "처음보는 치료 매일 받아"(전문)

|
[스포츠조선 김소희 기자]밴드 YB의 보컬인 가수 윤도현이 건강 이상으로 울산 공연을 연기했다.
그러면서 "아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에, 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 됐다"며 "공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과 말씀 드리며. 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 이후 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해부탁드린다"고 덧붙였다.
한편 윤도현은 2021년 희귀암인 위말트 림프종 판정을 받았으며 3년의 투병 생활 끝, 완치 판정을 받았다.
다음은 소속사 공지사항 전문
안녕하세요. YB 소속사 디컴퍼니입니다.
먼저 이번 주 YB Remastered 3.0 울산 공연을 손꼽아 기다려주신
관객 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.기다려주신 마음에 보답드리지 못하는 소식을 전하게 되어 매우 송구스럽습니다.
아티스트는 지난주부터 감기 증세가 있어 공연을 준비하는 과정에서 병원 진료 및 치료를 병행하며 컨디션 회복을 위해 최선을 다해왔습니다. 그러나 주말 공연 후 목 상태가 급격히 악화되어 당분간은 치료에 전념해야 한다는 의사 소견을 받았고, 아티스트 및 공연 관계자 간의 신중한 논의 끝에 추후 투어의 안정적인 진행과 완성도 있는 공연을 위해 부득이하게 이번 주 울산 공연을 연기하게 되었습니다.
공연을 기다리며 소중한 시간을 내어주신 관객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드리며, 이번 결정은 아티스트의 건강 회복과 앞으로 이어질 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해 부탁드립니다.
연기된 울산 공연은 2026년 3월 28일(토), 29일(일) 양일간 울산 KBS홀에서 진행될 예정입니다.
티켓 관련 상세 안내는 예매처를 통해 내일 중으로 개별 안내가 순차적으로 진행될 예정이오니, 관객 여러분의 양해 부탁드립니다.
다시 한번 관객 여러분께 진심으로 사과드리며, 빠른 회복 후 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.