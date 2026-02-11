'조인성과 공동사장' 차태현 "투자 안받고 회사 설립…성과급 잘 못 나갔다"

10일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연한 차태현은 최근 조인성과 20년 우정을 바탕으로 매니지먼트 공동 사장이 된 근황을 전했다.
이날 차태현은 "원래 둘이서 매니저 한 분씩 해서 같이해보자라고 했었다. 근데 소속사를 차리고 나니 같이하자고 하는 분들이 많은데 '우리는 그렇게 해 드릴수 없다'라고 거절하고 있다"라고 솔직하게 밝혔다.
이에 김구라는 "홍경민이나 장혁 정도는 같이 해야 하는 거 아니냐"라며 차태현의 절친들을 언급했고, 차태현은 "수익이 나지 않으면 하지 않는다"라고 장난을 쳐 웃음을 안겼다.
이어 차태현은 "얼마 전에 배우 이제훈 씨가 월급을 주려는 날이 되면 하얘진다라고 하는데 그 말이 이해가 된다. 우리가 투자받는 게 아니라 우리도 줘야 하니까"면서도 "우리가 1년을 했는데 적자가 안 나서 성과금을 지급하기도 했다. 근데 제가 계산을 잘 했어야 하는데 대충하다 보니까 많이 지급을 했다. 매니저들 역시 회의를 하는데 '우리가 이 정도까지 받을 정도는 아닌데'라고 했다더라"라며 실적에 비해 후한 성과금을 지급했을 밝혀 눈길을 끌었다.
냉정한 수익 구조를 강조하면서도 정작 직원들에게는 계산기를 잘못 두드릴 만큼 아낌없이 퍼주는 '허당 사장' 차태현의 모습에 시청자들은 "역시 차태현답다", "그 회사 나도 입사하고 싶다"며 뜨거운 반응을 보였다.
한편 차태현과 조인성이 함께 설립한 신생 기획사는 '베이스캠프 컴퍼니' 배우 임주환, 진기주가 소속되어 있다.