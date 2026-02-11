유라, 끈으로만 버틴 아슬아슬한 백리스…'환승연애4' 이용진만 빠졌네

기사입력 2026-02-11 07:46


유라, 끈으로만 버틴 아슬아슬한 백리스…'환승연애4' 이용진만 빠졌네

유라, 끈으로만 버틴 아슬아슬한 백리스…'환승연애4' 이용진만 빠졌네

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 유라가 '환승연애4' 에서 아찔한 뒤태를 자랑했다.

지난 10일 유라는 "내 사랑 환연, 기석·예원 언니 너무 행복했다. 꿈이었나요. 용진 오빠 어디 있나요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 TVING '환승연애4'에 패널로 출연했던 가수 겸 배우 유라, 래퍼 쌈디, 배우 김예원이 포상휴가를 떠난 모습이다.

에메랄드빛 바다를 배경으로 요트 위에 선 두 사람의 모습이 눈길을 끈다. 사이먼 도미닉은 블랙 비니와 선글라스, 오버핏 티셔츠로 특유의 힙한 분위기를 드러냈다. 한 손으로 선글라스를 살짝 들어 올린 채 여유로운 표정을 짓는 모습이 인상적이다.


유라, 끈으로만 버틴 아슬아슬한 백리스…'환승연애4' 이용진만 빠졌네
특히 유라는 등이 과감하게 드러난 블랙 드레스를 선택해 군살 없는 실루엣을 강조했다. 가느다란 스트랩이 교차된 디자인이 시선을 사로잡았고, 바람에 흩날리는 긴 머리카락이 더해지며 마치 패션 화보 같은 장면을 완성했다.

방송 속에서는 진솔한 감정선을 보여줬던 이들이지만, 포상휴가 현장에서는 한층 편안하고 자연스러운 케미를 자랑했다.

한편 '환승연애'는 이별한 커플들이 한 집에 모여 지난 연애를 돌아보는 동시에 새로운 인연을 찾는 연애 예능 프로그램이다. 2021년 시즌1을 시작으로 매 시즌 화제를 모았으며, '환승연애4'는 역대 시즌 중 최고 수준의 성과를 거두며 제작진과 패널들은 포상휴가를 받았다. 이번포상 휴가에는 이용진은 참여하지 못한 것으로 보인다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

2.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

3.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

4.

'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

5.

이지혜, 두 딸 '영유' 보냈으면서 "안 보내도 후회 안 해"…맘카페 갑론을박

연예 많이본뉴스
1.

[속보] 백종원, 오늘(10일) 안타까운 모친상 비보..소유진 시모상

2.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

3.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

4.

'故 최진실 절친' 엄정화, 딸 최준희 챙겼다..이태원서 오붓 데이트 "엄탱씨♥"

5.

이지혜, 두 딸 '영유' 보냈으면서 "안 보내도 후회 안 해"…맘카페 갑론을박

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

4.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

5.

'대폭발' 일본 억울해 미칠 지경 "제2의 김연아 사태다!"→"빼앗긴 금메달" 선언...피겨 단체전 결과에 분노

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.