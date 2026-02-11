지드래곤, 카이스트 특임교수 근황..궤도 "과학 토론 모임 초대했다"
[스포츠조선 정유나 기자] 과학 커뮤니케이터 궤도가 MBC '라디오스타'에 출연해 카이스트 특임교수인 지드래곤(지디)과 과학기술 발전을 주제로 대화를 나누기 위해 접촉(?)을 시도했던 경험을 털어놓는다. 과학 이야기를 할 수 있다면 장소와 형식을 가리지 않는 그의 투머치 토크가 스튜디오를 웃음으로 채운다.
오늘(11일) 방송되는 '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 이동진, 안현모, 궤도, 넉살이 출연하는 '투머치 TALK GPT' 특집으로 꾸며진다.
궤도는 지난 '라디오스타' 출연 이후 팬들의 원망 섞인 반응을 언급해 웃음을 자아낸다. 그는 당시 출연진이 5명이라 토크 지분이 20% 정도라며, 투머치 토커인 궤도를 걱정한 팬들의 반응을 전해 시작부터 폭소를 유발한다.
이어 궤도는 "과학 이야기를 할 수 있다면 어디든 간다"라고 말하며, '라디오스타' 출연 이후 MC 김구라의 얘기를 듣고 '복면가왕'에까지 출연하게 된 사연을 공개한다. 본인이 노래를 함으로써 과학 이야기를 20분이나 할 수 있었던 점에 대한 뿌듯함을 이야기하며 과친자의 면모를 다시 한번 드러낸다.
또한 디지스트의 특임교수인 궤도는 카이스트 특임교수로 활동 중인 지드래곤을 우연히 만난 사연을 푼다. 그는 국내 4대 과학기술원 특임교수인 이세돌, 이지영과 함께하는 모임에 지드래곤을 초대해 과학 발전에 대해 얘기하려고 했다고 해, 그 결과가 어떨지 궁금증을 높인다.
'레거시 미디어' 토크도 빠질 수 없다. 그는 기존 방송 환경에서 과학 이야기를 시작하면 설명이 길어진다는 이유로 제동이 걸렸던 경험을 떠올리며 답답함을 토로한다. 레거시 미디어 프레임에 대한 울분을 쏟아내는 과정에서도 특유의 투머치 설명이 이어지고, 이에 적응하는 궤도의 모습이 폭소를 유발한다.
여기에 배우 박정민의 인기도 과학적으로 설명할 수 있다는 궤도의 발언이 더해지며, 모든 걸 과학적 관점으로 풀어내는 토크가 이어져 웃음을 더한다.
과학을 향한 집요한 애정과 멈출 줄 모르는 설명 본능이 만들어낸 궤도의 활약은 오늘(11일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.
