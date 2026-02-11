'42세' 솔비, 18kg 빼더니 요요 왔나..통통해진 볼살·달라진 분위기

기사입력 2026-02-11 14:35


'42세' 솔비, 18kg 빼더니 요요 왔나..통통해진 볼살·달라진 분위…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 화가 솔비가 이전보다 한층 통통해진 듯한 근황으로 이목을 끌고 있다.

솔비는 지난 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크에 참석했다.

이날 므아므(MMAM) 쇼에 모습을 드러낸 그는 올블랙 가죽 의상을 입고 시크하면서도 세련된 매력을 발산했다.


'42세' 솔비, 18kg 빼더니 요요 왔나..통통해진 볼살·달라진 분위…

'42세' 솔비, 18kg 빼더니 요요 왔나..통통해진 볼살·달라진 분위…
다만 이날은 이전보다 한층 통통해진 듯한 인상으로도 눈길을 끌었다. 살이 오른 듯한 볼살과 미니스커트로 드러난 다리 라인이 포착되며, 체중이 다소 늘어난 것 아니냐는 반응이 나왔다.

앞서 솔비는 다이어트를 통해 18kg 감량에 성공, 체중 51kg까지 줄였다고 밝힌 바 있어 그의 근황에 더욱 이목이 쏠리고 있다.

한편, 솔비는 가수 활동 외에도 국내외 미술 전시와 책 출간 등 다양한 영역에서 활동하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

27세 요절 팝전설, 32년만의 반전...“누군가 타살 위장 흔적”

2.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

3.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

4.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

5.

제니, 용산 이라크 대사관 건물 200억 매입…전액 현금 추정

연예 많이본뉴스
1.

27세 요절 팝전설, 32년만의 반전...“누군가 타살 위장 흔적”

2.

현숙, '66세'에도 결혼 포기 안 했다…"안 간 게 아니라 못 간 것"

3.

[인터뷰④] 안보현 "김우빈♥신민아 결혼식서 대리 오열? 사실은.."('스프링피버')

4.

박명수,'두쫀쿠' 자영업자에 돌직구 "5500원도 안 먹어, 한물 갔다"

5.

제니, 용산 이라크 대사관 건물 200억 매입…전액 현금 추정

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인은 어떡하라고! PSG '2000억 프리미어리거' 영입→중원 경쟁 '바늘구멍'…첼시와 경쟁, 영입 확률 높다

2.

이게 되네? 1년에 3㎞씩 빨라진 직구 → 좌완 153㎞ 파이어볼러 변신! "더이상 아프지 않아" 7년만에 '1차지명' 빛보나 [인터뷰]

3.

이정후에게 5번을 맡긴다고? 초짜 감독은 실험하지 않는다...아라에즈와 리드오프 경쟁

4.

[오피셜]K리그 2026시즌 공인구, 아디다스 '커넥스트 26 프로' 채택

5.

"신인이 저렇게 던진다고?" 모두 놀랐다, 4년 연속 1라운더 대박나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.