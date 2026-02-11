[인터뷰②] '휴민트' 박해준 "'폭싹' 양관식, 이 좋은 걸 왜 지우나…지울 거면 '사빠죄아'" 너스레

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해준이 지난해 드라마 '폭싹 속았수다'로 뜨거운 사랑을 받았던 소감을 전했다.
박해준은 11일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'폭싹 속았수다'는 너무나 좋은 작품"이라며 "어떻게 '부부의 세계' 이태오에서 양관식으로 넘어갔는지 저도 참 신기하다"고 했다.
이날 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 박해준은 블라디보스토크 주재 북한 총영사 황치성으로 분했다.
박해준은 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 양관식 역을 맡아, 전 국민의 심금을 울렸다. '휴민트'를 통해 새로운 연기 변신을 예고한 그는 "'폭싹 속았수다'는 너무나 좋은 드라마였다"면서 "아직도 '폭싹 속았수다'를 봐주신 분들 보면 너무 반갑다. 양관식보단 오히려 그전 작품인 '부부의 세계'의 모습을 지워주시면 좋겠다"고 너스레를 떨었다. 이어 "어떻게 '부부의 세계'의 이태오에서 양관식으로 넘어갔지 싶다. 그런 과감한 선택을 내려주신 제작진 분들이 너무 대단하신 것 같다. 덕분에 저는 다양한 캐릭터를 연기할 수 있어서 감사하다"고 인사를 전했다.
요즘도 '부부의 세계' 속 이태오의 명대사인 '사빠죄아'(사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아)로 불리는지 묻자, 박해준은 "'사빠죄아'로 불러주시는 게 편하신가 보더라(웃음). 어떤 작품으로 기억해 주시던 제가 배우라는 사실을 잊지 않고 알아봐 주셔서 감사하다"고 전했다.
또 영화 개봉을 앞두고 '폭싹 속았수다'에서 부녀 호흡을 맞췄던 아이유의 응원을 받았다고도 전했다. 박해준은 "(아이유는) 제가 엄청 좋은 사람인 줄 알고 있더라. '폭싹 속았수다'를 하기 전부터 팬이었지만, 같이 만나서 해보니까 진국이더라. 노래도 잘하는데, 연기까지 너무 잘한다"며 "꼭 자주 보거나 연락하지 않더라도, 중요한 일 앞두고 응원해 주는 사람이 곁에 있다는 게 감사했다. 이번에도 말로 굳이 표현 안 하더라도, 좋은 의도를 갖고 응원해 주는 게 느껴져서 좋았다"고 말했다.