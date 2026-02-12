[공식]성한빈, 제로베이스원 남는다…5인조 '5베원' 재정비로 활동(전문)

기사입력 2026-02-12 10:11


제로베이스원 성한빈. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 프로젝트 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 활동 체제 변화를 맞으며 새로운 국면에 접어들었다.

웨이크원은 12일 공식 입장을 통해 멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인이 제로베이스원으로 새로운 시즌 활동을 이어가기로 결정했다고 밝혔다.

특히 석매튜와 박건욱은 웨이크원과 전속계약을 체결하며 향후 활동 기반을 더욱 공고히 했다.

웨이크원은 "아홉 멤버가 함께 써 내려온 시간은 팬들의 뜨거운 지지가 있었기에 가능했다"며 "5인 체제 활동이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 전폭적인 지원을 이어가겠다"고 전했다.

반면 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 정해진 프로젝트 기간을 마무리하고 각자의 새로운 도약을 준비하게 됐다. 소속사는 "멤버들의 앞날을 응원하며 새로운 길을 걷게 될 이들에게도 변함없는 격려를 부탁드린다"고 덧붙였다.

제로베이스원은 2023년 방송된 Mnet 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'을 통해 결성된 9인 프로젝트 그룹으로, 데뷔 이후 6연속 밀리언셀러를 기록하며 K팝 5세대 대표 그룹으로 자리매김했다. 당초 올해 1월까지 예정됐던 프로젝트 활동 기간도 3월까지 약 2개월 연장됐다.

오는 3월 예정인 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE' 공연은 기존 9인 전원이 마지막으로 함께 무대에 오를 예정이다.

다음은 웨이크원 입장 전문.


안녕하세요. 웨이크원입니다.

먼저 ZEROBASEONE(제로베이스원)을 향해 언제나 변함없는 사랑과 응원을 보내주시는 ZEROSE를 비롯한 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

지난 시간, 아홉 명의 멤버가 하나의 이름 아래 함께 써 내려온 찬란한 여정은 팬 여러분의 뜨거운 지지가 있었기에 가능했습니다. 그 소중한 기록을 바탕으로, ZEROBASEONE은 이제 새로운 장을 맞이하고자 합니다.

멤버 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인은 깊은 신뢰를 바탕으로 ZEROBASEONE으로서의 새로운 시즌을 함께하기로 결정하였습니다.

이번 결정은 당사 아티스트인 석매튜, 김태래, 박건욱을 비롯하여, 성한빈과 김지웅, 그리고 이들의 소속사까지 충분한 논의를 거쳐 한 마음으로 뜻을 모았습니다.

당사는 5인 체제의 활동이 안정적으로 안착할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않는 동시에, 모든 멤버가 서로의 동반자로서 함께 성장해 나갈 수 있도록 지속적으로 교감해 나가겠습니다.

장하오, 리키, 김규빈, 한유진 4인은 정해진 프로젝트 기간을 마무리하고, 새로운 도약을 준비하게 되었습니다. 당사는 이들의 앞날을 응원하며, 새로운 길을 걷게 될 멤버들에게도 변함없는 격려와 응원을 부탁드립니다.

ZEROBASEONE이라는 이름 아래 아홉 멤버가 함께 쌓아온 음악적 유산은 특정 시점에 머무르지 않고, 앞으로도 다양한 방식과 가능성으로 확장되며 그 생명력을 이어갈 것입니다. 비록 활동의 형태에는 변화가 있을 수 있으나, 우리가 함께 나누어 온 가치와 정체성은 변함없이 지속될 것임을 약속드립니다.

이미 공지된 바와 같이 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE' 공연은 아홉 명의 멤버 모두가 함께 무대에 올라 팬 여러분을 만날 예정입니다.

앞으로도 ZEROBASEONE 멤버들에게 따뜻한 응원과 많은 기대 부탁드리며, 향후 세부적인 활동 계획은 정리되는 대로 상세히 안내해 드리겠습니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

