[공식] 황재균, 티아라 지연과 이혼 후 새 살림 차렸다

기사입력 2026-02-12 11:16


[공식] 황재균, 티아라 지연과 이혼 후 새 살림 차렸다

[스포츠조선 조지영 기자] 황재균이 SM C&C와 전속계약을 체결했다.

SM C&C는 "황재균은 스포츠 스타를 넘어 방송인으로서도 경쟁력을 충분히 갖춘 인물이다. 황재균이 가지고 있는 진솔하고 재치 있는 모습들이 빛을 발할 수 있도록 다방면에서 적극 지원할 예정이다."고 전했다.

황재균은 2006년 현대 유니콘스에 입단하며 프로 선수 생활을 시작했다. 히어로즈, 롯데 자이언츠를 거치며 KBO 대표 내야수로 활약하였고, 2017년에는 샌프란시스코 자이언츠의 1호 코리안 리거로 메이저리그 데뷔를 이룬 바 있다. 이후 kt wiz로 이적해 왕성한 활약을 보인 뒤, 2025년 장장 20년 커리어의 야구선수 생활을 마무리하였다.

오랜 시간 선수 생활을 해오며 뛰어난 운동 실력과 더불어 친근한 이미지로 주목 받아온 그는 은퇴 이후 방송 및 콘텐츠들을 통해 남다른 입담과 재치를 보여주었다. 특히 최근 MBC '전지적 참견 시점', 유튜브 '짠한형' 등에 출연해 뛰어난 예능감을 선보여 이목을 사로잡았으며, JTBC '예스맨'에도 출격을 예고해 기대감을 높이고 있다.

황재균은 매니지먼트 명가 SM C&C에 첫 둥지를 틀게 되며, 본격적으로 방송인의 길을 걷게 되었다. 황재균과 SM C&C가 만들어 갈 긍정적 시너지에 기대가 모아지는 가운데, '차세대 스포테이너'의 탄생에 이목이 집중되고 있다.

한편, 황재균이 전속계약을 체결한 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장도연, 장영란 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

故정은우, 생전 지인에 보낸 메시지…"허언증·사기꾼 많아, 내가 바보였다" [SC이슈]

2.

김윤서, 절친 故정은우 애도 "견뎌낸 시간 생각하면 함부로 울 수 없어"

3.

서정희 "유방암 전절제 후 한쪽은 남자 가슴 같아…인공 가슴 뺄까 고민도"

4.

'인종차별 논란' 샘 오취리, 5년 만 근황 "한국 안 떠나, 팬들 덕분에 버텼다"

5.

아기맹수 김시현, 작업실 같은 집 최초 공개...모닝 루틴에 "강박 같다" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

중국으로 떠난 '우상' 린샤오쥔과 격돌...임종언, 선수촌에서 먼저 만났다! 직접 들었던 '한 마디'[밀라노 LIVE]

2.

"음주 운전 후 헝가리 귀화"→"올림픽 메달 욕심 있다" 김민석, 시상대 희망 와르르...레이스 종료→바로 3위 밖 추락

3.

[공식입장]"韓 정말 죄송합니다, 진짜 미안합니다" 한국 에이스 부상 원흉…美 스토더드 사과 "의도치 않았다"

4.

"호날두의 알 나스르 인수" 초대박! 살라+레반+비니시우스 등 50명 영입 계획…사우디 떠나지 마세요→리그 위에 군림한 선수

5.

[오피셜]"38세 조투소, 도전은 계속된다" 'K-여축 간판MF'조소현, 캐나다 핼리펙스 전격 합류...하트 감독"팀 공격전개, 연계플레이에 큰도움"[속보-공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.