'37세' 옥자연, 새 가족 생겼다..."생일날 운명처럼 만나" ('나혼산')

기사입력 2026-02-12 13:33


[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 옥자연이 새로운 가족이 된 반려묘 '봄이'를 공개한다. 그는 시각장애를 가진 '봄이'를 운명처럼 만나게 된 사연과 입양을 결정하기까지의 비하인드 스토리를 전한다.

오는 13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 옥자연의 새로운 가족이 된 반려묘 '봄이'의 일상이 공개된다.

옥자연은 "둘째가 들어왔습니다"라며 "명랑하고 호기심 많은 개냥이"라고 새 가족이 된 '봄이'를 소개한다. 그는 "생일날 운명처럼 만났다"라며 '봄이'를 만나게 된 사연을 전한다.

옥자연은 길에서 만난 '봄이'의 등에 상처를 발견하고 동물병원에서 수술을 받게 했는데, 그 과정에서 '봄이'가 시력을 잃은 아이라는 사실을 알게 됐다고 밝힌다. 이후 그는 입양을 결심하게 된 이유와 '봄이'라는 이름을 지어준 사연, 그리고 첫째 반려묘 '차차'와 친해지기까지의 이야기를 전할 예정이라 관심이 모인다.

공개된 사진 속에는 경력직 집사 옥자연이 '봄이'를 안고 '발톱 깎기 스킬'을 선보이는 모습이 담겨 있어 웃음을 자아낸다. 옥자연의 입에 문 간식에 집중한 '봄이'와, 찰나의 순간을 놓치지 않는 옥자연의 빠른 손놀림이 보는 이들의 감탄을 유발한다.

또한 옥자연은 '차차'와 '봄이' 자매의 사랑스러운 사진으로 거실 인테리어에 변화를 준다. 사진을 보고 감동한 옥자연은 '봄이'에게 사진에 대한 설명을 해주지만, 전혀 관심을 두지 않는 '봄이'의 반응이 폭소를 자아낸다.

옥자연과 둘째 반려묘 '봄이'의 운명적인 만남은 오는 13일 밤 11시 10분 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

