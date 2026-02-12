드라마·예능 넘어 무대로…이서진, ‘바냐 삼촌’으로 데뷔 27년 만 첫 연극 도전
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이서진이 데뷔 27년 만에 처음으로 연극 무대에 오른다.
이서진은 오는 5월 7일부터 31일까지 LG아트센터 서울 LG SIGNATURE 홀에서 공연되는 연극 바냐 삼촌에 출연한다.
연극 '바냐 삼촌'은 LG아트센터가 제작을 맡고 연극 '타인의 삶'으로 작품성과 흥행성을 모두 인정받은 손상규 연출이 지휘봉을 잡았다. 러시아 대문호 안톤 체호프의 대표작으로 지금까지 전 세계에서 가장 많이 공연된 고전 명작 중 하나다. 삶의 터전과 가족을 위해 헌신해 온 바냐와 소냐를 중심으로, 일상의 균열 속에서 흔들리는 평범한 인물들의 내면을 그린다.
이서진은 극 중 주인공 바냐 역을 맡는다. 삶에 대한 불만과 회의를 끊임없이 토해내면서도 가족에 대한 애정과 꺼지지 않는 순정을 간직한 인물이다. 드라마와 영화를 넘나들며 묵직한 존재감을 보여온 이서진이 관객과 호흡하는 무대에서 어떤 새로운 얼굴을 꺼내 보일지 관심이 쏠린다.
특히 이번 작품은 이서진의 첫 연극 도전이라는 점에서 의미가 깊다. 총 22회 전 회차를 원캐스트로 소화할 예정으로, 인물의 감정선을 온전히 책임지며 무대를 이끈다. 브라운관과 스크린을 장악했던 배우가 무대라는 새로운 공간에서 어떤 깊이를 보여줄지 기대감이 높아지고 있다.
한편 연극 '바냐 삼촌'은 오는 27일 오후 2시 LG아트센터 서울 홈페이지 및 주요 예매처를 통해 1차 티켓 판매를 시작한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
