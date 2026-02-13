김준호♥김지민, 2세 위해 시험관 시술 결정..."노산이라 아기 건강 위한 선택"

|
[스포츠조선 정안지 기자] 김준호, 김지민 부부가 시험관 시술을 하기로 결정했다고 밝혔다.
연막창에 냉삼, 짜장면, 된장찌개에 막걸리까지 주문한 김준호는 "정말 소중한 술이다. 아이 만드는 상담을 계속 받고 있다"라고 말했다. 이어 김지민은 "그동안 우리가 금주를 선언했으나 역시 애주가들은 그게 좀 어렵더라. 그래서 절주 중"이라면서 "며칠 동안 안 마셨기 때문에 오늘 술이 되게 소중한 술"이라고 했다.
그때 김지민은 "우리가 시험관을 안 하고 자연임신 시도 한다고 몇 번 이야기 했는데, 건강한 세포를 뽑아서 하는 게 노산들은 제일 좋다고 하길래 충분한 상담 후 시험관 시술을 하기로 마음을 바꿨다"라며 시험관 시술을 하기로 결정했음을 밝혔다.
김준호는 "술은 이번 주, 다음 주 마지막 끝"이라며 "나는 2주 동안 담배 안 피웠다. 진짜 술 마시면 안 된다. 오빠도 약속 지킬 거다"면서 임신을 위해 금연, 금주 의지를 강하게 드러냈다.
한편 김준호와 김지민은 약 3년간의 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 본격적으로 2세 준비에 나섰다.
