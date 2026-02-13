홍현희♥제이쓴, 사업 대박 터졌다..."4차 예약판매 전체 물량 품절"

기사입력 2026-02-13 07:02


홍현희♥제이쓴, 사업 대박 터졌다..."4차 예약판매 전체 물량 품절"

홍현희♥제이쓴, 사업 대박 터졌다..."4차 예약판매 전체 물량 품절"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 홍현희의 남편인 제이쓴이 CEO로 또 한번 대박이 터졌다.

제이쓴은 12일 "안녕하세요 쓴사장입니다"라면서 CEO로 변신 후 바쁜 일상을 전했다.

사진 속에는 직접 공장을 찾아 인쇄물 견본을 확인 중인 제이쓴의 모습이 담겨있다. 진지한 그의 모습에서 CEO로서의 책임감이 고스란히 전해졌다.

제이쓴은 "런칭기념 예약 판매가 11일 기점으로 4차 예약 판매까지 전체 물량 품절과 동시에 마감됐다"면서 전체 물량 품절 소식을 전했다.

이어 그는 "사실 너무 열심히 관리하는 와이프를 어떻게 도와줄수 있을까 하는 마음에 시작된 작은 프로젝트 였는데 이렇게 많은 분들이 좋아해주실 줄 몰랐다"면서 "믿어주신 만큼 정말 좋은 제품 만들었으니 절대 실망 없도록 열심히 발로 뛰겠다. 감사하다"라며 믿고 구매한 이들에 감사의 마음을 전했다.


홍현희♥제이쓴, 사업 대박 터졌다..."4차 예약판매 전체 물량 품절"
최근 제이쓴은 다이어트를 시작한 아내 홍현희를 돕기 위해 언제든지 안전하게 먹을 수 있는 식초를 만들었고, 이를 판매했다. 이후 해당 제품은 론칭 4시간 만에 품절이 되면서 대박을 터트렸다.

이 과정에서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 "60kg에서 49kg까지 약 10kg을 감량했다"면서 보정 의혹이 생길 정도로 살이 쏙 빠진 모습을 선보여 화제를 모으기도 했다.

한편 제이쓴은 개그우먼 홍현희와 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 준범 군을 뒀다. 현재 가족은 유튜브 채널을 통해 육아 등의 일상을 공유하며 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

율희, 이혼 1년 만에 새출발…19금 로맨스 女주인공

3.

이승기♥이다인, 두 아이 부모 된다...딸 출산 2년만 "임신 5개월 차"

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

이수영, 또 교통사고…DJ 대타 투입 "생명엔 지장 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

3.

[밀라노 LIVE]미쳤다! '투혼의 대역전 드라마' 최가온, 밀라노 1호 금메달! '우상' 클로이 넘어 설상 역사상 첫 金

4.

[밀라노 LIVE]韓 자존심 지켰다! '미친 역전' 임종언, 男 1000m 동메달…"'라이벌' 단지누 제압!"→'쇼트트랙 첫 메달'

5.

'쇼트트랙만 문제인가' 차준환도 조심스럽게 밝힌 '무른 빙질' 아쉬움, "선호하는 편 아니야"[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.