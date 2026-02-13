[SC무비] "단 2728명 차이"…'왕사남' 간발의 차로 다시 1위→'휴민트' 2위 가열차게 달린다

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)와 첩보 액션 영화 '휴민트'(류승완 감독, 외유내강 제작)가 본격적인 설 극장 빅매치에 돌입했다.
13일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 지난 12일 8만3917명을 동원해 전체 박스오피스 1위에 올랐다. '왕과 사는 남자'의 누적 관객수는 136만5904명. 같은 날 '휴민트'는 8만1189명(누적 21만2817명)을 동원해 2위를 지켰다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.
지난 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 몰입도를 높이는 배우들의 열연과 희로애락이 교차하는 스토리로 호평을 얻으며 개봉 5일 만에 100만 관객을 돌파하는 저력을 과시했다.
이어 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 작품이다. 조인성, 박정민, 박해준, 신세경 등이 출연했고 '베테랑' '베를린' '모가디슈'의 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
올해 설 극장 간판 영화로 떠오르며 지난 11일 개봉한 '휴민트'는 첫날 11만명의 관객을 동원하며 '왕과 사는 남자'를 꺾고 흥행 1위에 올랐다. 개봉과 동시에 실관람객들의 폭발적인 지지를 얻으며 압도적인 만족도를 입증한 '휴민트'지만 개봉 2일 차인 12일 만만치 않은 상대 '왕과 사는 남자'의 기세에 박스오피스 정상 자리를 내주게 됐다.
하지만 속단하기엔 이르다. 본격적인 설 연휴가 시작되면서 분위기는 반전될 수 있기 때문. '왕과 사는 남자'와 '휴민트'의 차이는 단 2728명으로, 오늘(13일)부터 시작된 설 극장에 관객이 몰리면서 순위가 뒤바뀔 수 있다. 여기에 '왕과 사는 남자'와 '휴민트' 주역들의 무대인사 시너지까지 더해 오랜만에 극장가 떠들썩한 빅매치가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.