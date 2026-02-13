'서울대 출신' 옥자연, 시각장애묘 입양한 이유 "입양 어려울 거란 말에 바로 결심"(나혼산)

|
[스포츠조선 김소희 기자]MBC '나 혼자 산다'에서 '아기 맹수' 김시현 셰프가 '아기'와 '맹수'를 오가는 반전 매력을 뽐낸다. 냉장고 속 사냥감 앞에서 '맹수'의 눈빛으로 돌변한 그는 겨울에 즐기는 '냉이 된장라면' 레시피를 공개하며 이목을 집중시킨다.
냉장고를 스캔하는 김시현 셰프의 모습에 무지개 회원들 모두 "어떤 요리를 해 먹을지 너무 궁금해."라며 눈을 떼지 못한다. 이어 김시현 셰프의 냉장고 안이 공개되는데, 꼼꼼하게 라벨이 붙여진 각종 숙성 재료들이 가지런히 정리되어 있어 감탄을 자아낸다.
동물병원에서 수술을 시킨 후, 수의사로부터 '봄이'가 눈에 외상은 없지만 시각장애를 갖고 있어 입양이 어려울 것이라는 이야기를 들은 옥자연은 "내가 키워야 되겠구나."라고 입양을 결심했다고 밝혔다. 그는 "'봄이'를 데려오는데 제 무릎 위에 가만히 있더라. 운명처럼 만난 날이 제 생일이었다."라고 말해 모두를 놀라게 한다.
또한 옥자연은 당시 구조하지 않았다면 '봄이'가 겨울을 넘기지 못했을 것이라는 수의사의 말에 "앞으로 너의 생은 봄으로 가득해라."는 마음을 담아 '봄이'라는 이름을 지어줬다고 해 보는 이들을 뭉클하게 한다.
옥자연의 '봄이'를 향한 사랑과 첫째 반려묘 '차차'와의 합사, 그리고 이들이 한 가족으로 거듭나는 과정은 물론 점점 업그레이드되는 '냥집사 스킬'도 공개된다고 해 기대를 모은다.
최초로 공개되는 '아기 맹수' 김시현 셰프의 일상과 반전 매력은 오늘(13일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 많은 사랑을 받고 있다.