KCM, 김종국 '카피 가수' 맞았다.."회사 대표가 그대로 따라할 거라고"

최종수정 2026-02-14 06:20

KCM, 김종국 '카피 가수' 맞았다.."회사 대표가 그대로 따라할 거라…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 KCM이 김종국과의 특별한 인연을 공개했다.

13일 방송된 이십세기 힛-트쏭 300회는 '300회 특집! 전 국민 전주 1초 힛-트쏭'을 주제로 꾸며졌다. 이날 방송에는 로커 김종서, 개그맨 지상렬, 감성 발라더 KCM, 가수 허영지가 게스트로 출연해 세대별 음악 토크를 펼쳤다.

이날 터보의 히트곡 '검은 고양이'가 '전 국민 전주 1초 힛-트쏭'으로 소개되자 MC 이미주는 KCM을 향해 "김종국 오라버니와 그림체가 겹친다. 목소리도, 체격도 비슷하다"며 "질투는 안 나냐"고 물었다.

이에 KCM은 과거 일화를 떠올렸다. 그는 "예전에 사실은 저희 회사 대표님이 알아서 노래방에서 한 번 만난 적이 있다. 소속사 대표님이 '종국아. 널 그대로 카피할 가수야'라고 날 소개했다"고 전했다.


KCM, 김종국 '카피 가수' 맞았다.."회사 대표가 그대로 따라할 거라…
이어 "그런데도 형은 '창모야, 너 잘하고 있으니까 열심히 하고 우리 자주 보자'라고 응원해 줬다"며 "지금까지도 감사하고 존경하는 형"이라고 애정을 드러냈다.

이를 듣던 MC 김희철은 "김종국 형 덕분에 결혼도 했다던데, 그게 무슨 말이냐"고 물었고, KCM은 "네? 그게 무슨 말이냐"라고 당황해 폭소를 자아냈다. 잠시 생각에 잠긴 그는 "종국 형과 인연이 깊긴 하다. 지금의 아내를 처음 만났을 때 아내의 이상형이 김종국이라고 하더라"며 "그래서 '나도 가능성 있겠다' 싶었다. 약간 꿩 대신 닭 같은 느낌이었다"고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 하차' 지수, 결국 8억8천 배상…'달뜨강' 제작사 손 들어줬다

2.

[공식] '金최가온 패싱 논란' JTBC 입 열었다 "쇼트트랙 韓강세 종목, 스노보드 JTBC스포츠 중계"

3.

정시아 183cm 농구선수 子, 연예인 아들 꼬리표에 "부담감 커, 농구로 주목받고파"

4.

제이쓴, ♥홍현희 감량+사업 홍보 논란에 입열었다 "다이어트약 아냐, 스스로 노력한 결과"[전문]

5.

[공식] 최가온 금메달 순간 놓친 JTBC, "시청자 선택권 고려" 해명 (전문)

연예 많이본뉴스
1.

'학폭 하차' 지수, 결국 8억8천 배상…'달뜨강' 제작사 손 들어줬다

2.

[공식] '金최가온 패싱 논란' JTBC 입 열었다 "쇼트트랙 韓강세 종목, 스노보드 JTBC스포츠 중계"

3.

정시아 183cm 농구선수 子, 연예인 아들 꼬리표에 "부담감 커, 농구로 주목받고파"

4.

제이쓴, ♥홍현희 감량+사업 홍보 논란에 입열었다 "다이어트약 아냐, 스스로 노력한 결과"[전문]

5.

[공식] 최가온 금메달 순간 놓친 JTBC, "시청자 선택권 고려" 해명 (전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과

2.

쇼트트랙 '할미새' 최민정 8년 뒤에도 올림픽 나가야 하는 이유, 이탈리아 '리빙 레전드' 전설의 활약[밀라노현장]

3.

[공식발표]'올림픽 新 기록' 韓 18세 최가온, 金 포상금 3억원+a→950만원 '에디션 시계' 주인공 됐다

4.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 없다…최가온 金 중계 NO→쇼트트랙 시청자 선택권 고려

5.

"한국 金-일본 銅 땄잖아!" '14억' 中 16위 추락 분노 폭발…韓 '무서운 10대' 11위 수직 점프→'탈 아시아' 日 10위 바짝 추격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.