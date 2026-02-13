테이, 햄버거 사업 후 27kg 폭증…"배고플 땐 내 살 먹는다 생각"

기사입력 2026-02-13 23:50


테이, 햄버거 사업 후 27kg 폭증…"배고플 땐 내 살 먹는다 생각"

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 테이가 27kg 체중 감량을 한 비결을 밝혔다.

13일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈- 십센치의 쓰담쓰담'에서는 MC 권정열이 테이에게 "왜 이렇게 살을 많이 뺐냐"고 물으며 근황을 짚었다.

이에 테이는 "슬픈 발라드를 부르려면 조금은 힘들어 보여야 한다"며 "안 힘들어 보이는데 슬픈 노래를 부르면 설득력이 떨어지는 것 같았다"고 답했다. 이어 "행복했던 야식을 두 달 동안 끊고 다이어트를 하고 있다. 헬스도 열심히 하고 있다"며 근황을 전했다.

특유의 유쾌한 입담도 빛났다. 그는 "오늘 '쓰담쓰담'에 나온다고 해서 어제 특별히 어깨 운동을 열심히 했다"며 객석을 향해 "여러분, 제 어깨다. 패드 전혀 없다. 어깨를 많이 잡아달라"고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서는 과거 체중이 세 자릿수까지 올랐던 사연도 공개했다. 테이는 "햄버거 요식업으로 전향할 때 한 달에 정확히 27kg이 쪘다"며 "다이어트를 결심하고 하루 한 끼만 먹기 시작했다"고 회상했다. 이어 "배고플 때 '지금 내 살을 먹고 있다'고 생각하며 참고 훈련하니까 지금은 이틀에 한 끼도 버틸 수 있다"고 덧붙였다.

이를 들은 권정열이 "건강에는 안 좋을 것 같다"고 우려하자, 테이는 "간헐적 단식은 건강에 도움이 되는 것 같다. 지나고 보니 그렇더라"며 자신의 소신을 밝혔다.

한편 테이는 '같은 베개', '사랑은 향기를 남기고', '사랑은 하나다', '헤어진 후에' 등 감성 발라드로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 현재는 굿모닝FM 테이입니다 DJ로 활동하며 청취자들과 활발히 소통 중이다.

