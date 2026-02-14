‘4남매맘’ 김지선, 층간 소음 탓 1층으로 이사 "주민 항의로 큰 스트레스"

기사입력 2026-02-14 10:53


‘4남매맘’ 김지선, 층간 소음 탓 1층으로 이사 "주민 항의로 큰 스트…

‘4남매맘’ 김지선, 층간 소음 탓 1층으로 이사 "주민 항의로 큰 스트…

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김지선이 과거 층간 소음 문제로 겪었던 고충을 털어놨다.

지난 13일 유튜브 채널 '엄쑈'에는 '[선우용녀와 홈투어] 새 집으로 이사 간 김지선에게 선우용녀가 한 말은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김지선은 최근 이사한 집을 처음으로 공개했다.

김지선은 배우 선우용여에게 화상 전화를 걸어 새 집을 소개했다.

전화를 받은 선우용여는 "그 좋은 집에 이사 가니까 정말 축하하고 싶다. 네 나이에 그런 집을 가졌으니 이제 된 거다"라며 "나쁜 기운이 들어오면 안 되니까 동서남북에 팥죽을 갖다 놓아라"고 덕담을 건넸다.

이어 김지선은 휴대전화를 들고 집안 곳곳을 보여주며 "나중에 집으로 초대하겠다. 더 이상은 이사 못 다니겠다. 너무 힘들다"고 털어놨다.

이에 선우용여는 "그럼 이제 이사는 끝이다. 이 집에서 그냥 죽어. 나도 이 집에서 죽을 거야"라고 특유의 우아하면서도 직설적인 화법으로 받아쳐 웃음을 자아냈다.

통화를 마친 뒤 김지선은 트램펄린 기능이 있는 소파를 소개했다.

그는 "아이들이 체력을 다 쓰지 못하면 집에서라도 어떻게든 소진하고 잔다. 그래서 엄마들이 가장 많이 하는 말이 '아래층 울리니까 뛰지 마!'다"고 말했다.


이어 "아이들이 마음껏 뛸 수 있도록 트램펄린이 되는 소파를 샀다"며 직접 소파의 트램펄린 기능을 실제로 사용해 보여줬다

그러면서 김지선은 과거 층간 소음으로 큰 스트레스를 받았던 사연도 전했다.

그는 "아이들을 키우면서 층간 소음 문제로 아래층에서 찾아와 결국 1층으로 이사까지 갔다"며 "아래층 주민이 '아니 애를 넷이나 낳았으면 1층으로 이사를 갔어야지. 고층으로 오면 어떡하나'라더라. 그래서 '저 여기 이사 와서 낳은 거다'라고 했다"고 털어놨다.

또 "낮에는 아이들이 움직일 수 있지만 밤 9시가 되면 무조건 불을 껐다. 그런데도 2시에 뛴다며 항의가 오더라. 그때 스트레스를 너무 많이 받았다"며 "이제는 아이들이 다 커서 뛸 아이도 없다"고 덧붙였다.

한편 김지선은 2003년 동갑내기 사업가와 결혼해 세 아들과 막내딸을 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

2.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

3.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

4.

최미나수, '역대급 빌런' 논란 속 사과 "불편함 드렸다면 돌아보겠다"

5.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

연예 많이본뉴스
1.

심현섭, ♥정영림 몰래 사업 준비 "방송으로 생활비 못 벌어, 고정적 수입 위해 결정"

2.

김남일, 강남 햄버거집 오픈 세 달 만 적자 "하루 30만원 팔려 짜증"

3.

럼블피쉬 최진이, 아들 알고보니 CF·드라마 속 '그 배우'…"제가 매니저입니다"

4.

최미나수, '역대급 빌런' 논란 속 사과 "불편함 드렸다면 돌아보겠다"

5.

김수용 “이미 저 세상 갔다”..심정지 직전 전조 증상 직접 고백 (임하룡쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"조심해, 인생 한방에 끝난다" 예언이 된 조언, '훈련중단→강제귀국' 충격의 롯데 4인방, 징계수위는?

2.

中 분노 "돈 때문에 중국 온다" 맹비난→美 동참 "배신자, 시민권 포기해라"...1200억 쓸어담고도 '수난시대'

3.

일본까지 인정 또 인정! "뇌진탕 검사"→"불굴의 정신으로 진행" 최가온 금메달 소식에..."완벽했다" 감탄

4.

맥주 들고 덕아웃 난입? '선 넘었지' 빅리그 구단은 290억 원도 포기하고 방출한다

5.

"점수 이게 뭐야!" 막판 대역전극 위한 '韓 피겨 간판'의 도전...차준환, 개인전 프리 19번째 출격[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.