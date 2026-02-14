모바일 야구게임 '판타스틱 베이스볼', 2026 정규 시즌 업데이트 앞두고 사전예약 시작
위메이드는 라운드원스튜디오에서 개발한 모바일 야구게임 '판타스틱 베이스볼'에서 2026 정규 시즌 업데이트를 앞두고 사전예약을 시작했다고 밝혔다.
오는 3월 25일까지 특설 페이지에서 휴대전화 번호를 입력해 예약에 참여할 수 있다. 이를 완료한 이용자 전원에게 3월 26일부터 시즌 개막 기념 쿠폰을 제공한다. 인게임에서 쿠폰을 입력하면 '랜덤 선수팩 상자', '프리즘 트레이드권' 등 전력을 강화할 수 있는 아이템을 지급한다.
'판타스틱 베이스볼' 2026 정규 시즌은 3월 26일 업데이트와 함께 시작된다. 위메이드는 이를 기념해 다양한 이벤트를 운영한다. 우선 3월 26일부터 4월 10일까지 14일 출석 이벤트를 연다. 이용자는 출석만으로 MLB와 KBO 선수가 포함된 '26 정규 시즌 카드 선수팩' 최대 500개를 받을 수 있다.
2026 정규 시즌 승부 예측 이벤트도 진행한다. 이용자는 실제 야구 경기 승리 팀을 맞히고 포인트를 받는다. 도전 횟수 및 예측 성공 횟수, 획득 포인트 등에 따라 다양한 보상을 얻을 수 있다.
신규 이용자를 위한 특별한 혜택도 마련됐다. '판타스틱 베이스볼'은 정규 시즌 시작 이후 접속한 신규 이용자에게 메인 튜토리얼 완료 시 최대 170회 선수 획득 기회를 선물한다. 이를 통해 초기 전력 구성에 필요한 주요 선수를 확보할 수 있도록 지원한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
