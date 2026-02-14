글로벌 히트작 '아크 레이더스', 전세계 게임 개발자와 업계 전문가들이 투표한 'D.I.C.E. 어워드'에서 '올해의 온라인 게임' 부문 수상

|
넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오에서 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 '아크 레이더스(ARC Raiders)'가 글로벌 시상식 'D.I.C.E. 어워드(D.I.C.E. Awards 2026)'에서 '올해의 온라인 게임(Online Game of the Year)' 부문을 수상했다고 13일 밝혔다.
이번 수상으로 '아크 레이더스'는 앞선 '더 게임 어워드(The Game Awards)', '스팀 어워드(Steam Award)'에 이어 'D.I.C.E. 어워드'까지 석권하며, 출시 100여일 만에 글로벌 게임 어워드 3관왕을 달성하며 흥행을 이어가고 있다. '아크 레이더스'는 글로벌 누적 판매량 1400만 장을 돌파했으며, 지난 1월 최고 동시접속자 수 96만 명, 이용자 평가 33만 2000 여개 중 87% 긍정으로 '매우 긍정적(Very Positive)' 등급을 안정적으로 유지하고 있다. 또 글로벌 리뷰 집계 사이트 오픈크리틱(OpenCritic)에서는 비평가 추천 지수 93%로 '마이티(Mighty)' 뱃지를 획득하는 등 평단과 이용자 양측에서 호평을 받고 있다고 넥슨은 강조했다.
엠바크 스튜디오의 패트릭 쇠더룬드 대표는 "쟁쟁한 작품들이 함께한 한 해에 동료 개발자들로부터 이 같은 영예를 받게 되어 엠바크 스튜디오를 대표해 매우 영광스럽게 생각한다"며 "이번 여정을 끝까지 함께해준 팀원들과, 뜨거운 열정과 성원으로 함께해준 이용자분들께 진심으로 감사드린다. 이번 수상을 새로운 도약의 출발점으로 삼아, 앞으로도 이용자분들의 기대에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.