e스포츠, 전국소년체전에서 처음으로 정식 종목 채택

한국e스포츠협회는 e스포츠가 제55회 전국소년체육대회에서 처음으로 정식 종목에 채택됐다고 13일 밝혔다.
e스포츠는 지난 2014년 제95회 전국체육대회 동호인 종목으로 채택돼 2년간 운영된 바 있다. 이후 중단됐던 e스포츠의 전국 규모 공식 스포츠 무대 참여가 제55회 전국소년체육대회를 통해 약 10년 만에 재개된다. 이번 정식 종목 채택은 청소년 선수 육성과 e스포츠의 제도권 진입에 있어 중요한 전환점이 될 전망이다. 대회를 통해 청소년 선수들이 체계적인 시스템 내에서 안정적으로 활동할 수 있는 기반을 마련하고, 상위 무대로 도약할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.
협회는 이에 발맞춰 '학교 e스포츠 지원 사업'을 함께 추진하며, 교육과정과의 연계를 통해 학교 내 e스포츠 활동을 체계화할 계획이다. 제55회 전국소년체육대회 e스포츠 종목 경기는 오는 5월 23~24일 이틀간 부산이스포츠경기장(부산 진구)에서 개최된다. 12·15세 이하 통합부를 대상으로 3인 단체전과 개인전 두 부문으로 운영되며, 지역별로 선수 3명과 지도자 1명이 참가할 수 있다. 각 지역 대표 선발전은 3월부터 4월 사이 진행되며, 세부 일정과 대회 요강, 규정 등은 추후 별도 안내될 예정이다.
