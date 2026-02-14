지상렬 영정사진에 가족들 오열 "이렇게 가면 너무 불쌍하잖아" ('살림남2')

|
[스포츠조선 이우주 기자] '살림남2' 지상렬의 임종 체험에 가족들도 오열했다.
스님과 차담을 나눈 지상렬은 신보람과의 열애를 고백했다. 지상렬은 "제가 작년에 좋은 인연을 만났다. 나한테도 사랑이 찾아올까 했는데 그분이 온 것"이라고 수줍게 말했고 스님은 "만남도 소중하지만 만남을 잘 가꿔가는 게 중요하다"고 조언했다. 결혼 생각도 밝혔다. 지상렬은 "제가 그 사람한테 얘기한 게 '내가 살면서 잘해줄 수 이는 사람이 있어서 너무 고맙다'고 했다. 영원한 벗이 되면 좋겠다"고 밝혔다.
|
마지막으로 지상렬은 수의를 입고 입관까지 했다. 관이 닫힌 후 스태프들까지 조문을 하며 임종 체험은 실제처럼 진행됐다. 이어 지상렬의 형과 형수님까지 찾아와 지상렬을 놀라게 했다. 말없이 사진을 바라보던 형수님은 "이거는 말도 안 되는 거다. 너무 불쌍하지 않냐. 이렇게 가면 너무 불쌍하잖아"라며 "하늘나라 가서 어머니도 뵙고 좋은 여성 만나서 가정 만들어서 행복하게 먼저 살고 있어"라며 오열했다. 형 역시 "거의 장남 노릇하다시피 했으니까 이승해서 못했던 거 본인한테 하고 싶었던 거 가서 편안하게. 가족들 걱정하지 말고 편안하게 있어라"라고 진심을 전했다. 관 속에서 가족들의 진심을 들은 지상렬도 눈물을 터뜨렸다.
지상렬은 "형수하고 형님이 와서 얘기하니까 확실히 더 와닿는다. 이런 저런 추억들이 필름처럼 지나갔다"고 눈물을 훔쳤다.
wjlee@sportschosun.com