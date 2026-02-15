[SC인터뷰] "두子과 설날에 '두쫀쿠' 만들래요"…'휴민트' 박해준, 현실 속 양관식이네(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해준(50)이 영화 '휴민트'로 설 연휴 극장가 공략에 나선다. 스크린에서는 강렬한 존재감의 빌런이었지만, 일상에서는 다정다감한 아버지로서의 역할을 충실히 해내고 있다.
11일 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다. 박해준은 블라디보스토크 주재 북한 총영사 황치성으로 분했다.
영화 개봉날 스포츠조선과 만난 박해준은 "드디어 류승완 감독님이 저를 찾아주시는구나 했다. 모든 배우들이 함께 작업하고 싶어 하는 감독님이시고, 워낙 유명하시지 않나. 굉장히 영광스러웠다. 또 인성이랑 정민이랑 같이 하게 됐다는 소식을 들었을 때도 너무 좋았다"고 말하며 환하게 웃었다.
박해준은 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 양관식 역을 맡아, 전 국민의 심금을 울렸던 바 있다. '휴민트'를 통해 새로운 연기 변신을 예고한 그는 "'폭싹 속았수다'는 너무나 좋은 드라마였다"면서 "아직도 '폭싹 속았수다'를 봐주신 분들 보면 너무 반갑다. 양관식보단 오히려 그전 작품인 '부부의 세계'의 모습을 지워주시면 좋겠다"고 너스레를 떨었다. 이어 "어떻게 '부부의 세계'의 이태오에서 양관식으로 넘어갔지 싶다. 그런 과감한 선택을 내려주신 제작진 분들이 너무 대단하신 것 같다. 덕분에 저는 다양한 캐릭터를 연기할 수 있어서 감사하다"고 인사를 전했다.
영화 '휴민트' 스틸. 사진 제공=NEW
요즘도 '부부의 세계' 속 이태오의 명대사인 '사빠죄아'(사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아)로 불리는지 묻자, 박해준은 "'사빠죄아'로 불러주시는 게 편하신가 보더라(웃음). 어떤 작품으로 기억해 주시던 제가 배우라는 사실을 잊지 않고 알아봐 주셔서 감사하다"고 전했다.
또 영화 개봉을 앞두고 '폭싹 속았수다'에서 부녀 호흡을 맞췄던 아이유의 응원을 받았다고도 전했다. 박해준은 "(아이유는) 제가 엄청 좋은 사람인 줄 알고 있더라. '폭싹 속았수다'를 하기 전부터 팬이었지만, 같이 만나서 해보니까 진국이더라. 노래도 잘하는데, 연기까지 너무 잘한다"며 "꼭 자주 보거나 연락하지 않더라도, 중요한 일 앞두고 응원해 주는 사람이 곁에 있다는 게 감사했다. 이번에도 말로 굳이 표현 안 하더라도, 좋은 의도를 갖고 응원해 주는 게 느껴져서 좋았다"고 말했다.
영화 '휴민트' 스틸. 사진 제공=NEW
박해준은 '휴민트'에서 함께 호흡을 맞춘 후배 박정민을 향한 애정도 드러냈다. 박정민은 지난해 11월 개최된 제46회 청룡영화상에서 화사와 함께 '굿 굿바이'(Good Goodbye) 축하무대를 선보여 '국민 전남친' 수식어를 얻었다. 이후 박해준은 '휴민트' 개봉 전 무대인사에서 "정민이가 요즘 너무 잘 돼서 배 아프다"며 농담 섞인 질투를 하기도 했다.
박해준은 "정민이가 너무 예쁘다. 우리 아버지도 그렇고 저도 예전부터 정민이의 팬이다. 그 배우가 하는 연기를 보면서 참 좋다고 생각했다. 정민이가 요즘 사람들한테 인기가 많아져서 기분이 참 좋다. 제가 사실 말재주가 없다. 배 아프다는 이야기도 잘해야 하는데, 진짜 질투처럼 보이면 어쩌지 싶었다"고 말했다.
이어 박정민과 화사의 축하공연에 대해선 "저는 잘 봤다. 이것도 정민이의 복인 게, 장점이 진짜 많은 친구다. 평소에 책도 많이 읽고, 본인이 가진 신념도 정확하다. 눈앞에 있는 사리사욕을 그냥 채우지 않는다. 그런 게 점점 더 쌓이다 보니 그 친구의 장점들이 자신의 가까운 친구들과 유튜브를 통해 잘 맺어져서 꽃이 피지 않았나 싶다. 정민이는 앞으로도 잘 안 변할 친구다"고 극찬했다.
그러나 현실과는 달리, 영화 속에서는 서로 팽팽히 맞서는 관계로 등장한다. 박해준은 "요즘 정민이가 너무 많은 사랑을 받고 있지 않나. 제가 영화에서 정민이를 너무 괴롭히니까 보시는 분들의 입장에서 더 감정 이입이 되지 않았나 싶다. 정민이도 그렇고 세경이도 너무 예쁘지 않나. 그런 친구를 대체 왜 괴롭히는지 모르겠다(웃음). 전 대본에 쓰여 있는 대로 했고, 할 일을 다 했다"고 만족감을 드러냈다.
사진 제공=NEW
'휴민트'는 류 감독의 '베를린', '모가디슈'에 이어 해외 로케이션 3부작으로 라트비아 로케이션을 통해 블라디보스토크 특유의 풍광을 담아냈다. 박해준은 "로케이션 촬영을 오랫동안 했는데, 아무리 애들이 컸다고 하더라도, 와이프가 걱정됐다. 정말 웃긴 게 작은 아들은 제가 출국하기 일주일 전부터 몇 번이고 울었다. 첫째 아들은 제가 떠나고 나서 울었다더라. 매일 영상통화를 하면서 아빠의 빈자리를 느끼지 않게끔 관심을 가졌는데, 한 보름 정도 지났나. 애들이 제 전화를 받으면 첫째는 둘째한테, 둘째는 첫째한테 서로 폰을 넘기더라(웃음). 통화 한 번 하면 20분씩 떠드니까, '얘네가 지겹구나' 싶었다. 그렇다고 또 하던 전화를 안 할 순 없으니, '전화로 놀이를 해야겠다' 싶어서 스무고개를 40분씩 했다. 저도 어떤 날은 10분만 통화하고 싶기도 한데, 통화료가 비싸면 모를까, 무료이니까.."라고 하면서 미소를 지었다.
최근에는 신세경, 박정민과 함께 유튜브 채널 '신세경 sjkuksee'에서 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)를 만들기도 했다. 박해준은 "그날 저희가 만든 두쫀쿠가 진짜 맛있었다. 안 그래도 그날 남은 재료들을 다 챙겨 왔는데, 마시멜로우가 모질라는 바람에 못 챙겨서 따로 주문했다. 설에 만들려고 하는데, 이번에 만들면 저희 가족끼리만 먹을 거다. 하하"라고 재치 있게 말했다.