이혜성, 깜짝 소식 전했다 "빵 폭식하다 10kg 쪄..제빵기능사 자격증도 취득"
[스포츠조선 조윤선 기자] 아나운서 이혜성이 빵을 폭식하다가 10kg이나 쪘던 적이 있다고 밝혔다.
15일 방송된 MBN 예능 프로그램 K-베이커리 서바이벌 '천하제빵'에서는 아나운서 이혜성이 회심의 시그니처 빵을 들고 1라운드에 출격한 모습이 그려졌다.
이날 이혜성은 "제빵기능사 자격증 취득한 지 5년 정도 됐다. 지금 운영하는 빵집은 없지만 작은 작업실을 내서 빵을 굽고 있다"고 밝혔다.
그는 "아나운서 합격 이후에도 빵을 폭식하다가 10kg이나 쪘던 때가 있다"며 "다이어트해도 빵은 포기하고 싶지 않았다. 빵을 너무 먹고 싶은데 살 덜 찌는 빵이 없을까 하다가 처음에는 건강빵을 찾아다녔고 그다음에 만난 게 사워도우의 세계였다"고 설명했다.
사워도우에 푹 빠졌다는 이혜성은 "오묘한 신맛을 내 손으로 만들어내고 싶다는 결심이 섰다. 그때부터 여러 고수들을 찾아다니면서 수업도 듣고 샌프란시스코가 사워도우의 성지 같은 곳인데 빵만을 위해서 여행을 가기도 했다. 사워도우 외길만 판 사람"이라고 전했다.
이혜성이 이날 선보일 빵은 저속 노화 느린 빵으로 올리브 치즈 사워도우와 빵 반찬. 심사 위원들은 "제빵하는 줄 몰랐다"며 놀라움을 드러냈고, 이혜성은 "5년째 르방(밀가루와 물을 자연 발효시켜 빵 반죽을 부풀리는 천연 발효종)을 키우고 있다. 르방으로 만든 버터와 설탕이 안 들어간 빵을 표방하고 있다"고 밝혔다.
그러면서 "원래는 르방을 일주일에 한 번 리프레시했는데 경연 앞두고 매일 먹이 주면서 최상의 상태로 끌어올렸다. 정말 소중한 아이들"이라며 "사워도우에서 킥은 결국 르방이다. 르방에 따라 본인의 사워도우 맛이 엄청 달라질 수 있다. 제빵기능사 따기 전부터 키우기 시작했으니까 5년 넘은 거 같다. 진짜 나의 자식 같다"며 애정을 드러냈다.
이혜성은 직접 만든 사워도우로 1라운드를 통과했다. 그는 합격 소식에 "조마조마했는데 감사하다"며 기쁨을 감추지 못했다.
