옥주현, 핑클 멤버 한강 데이트 운전기사 자처 "나는 편의점서 대기"

기사입력 2026-02-16 13:08


옥주현, 핑클 멤버 한강 데이트 운전기사 자처 "나는 편의점서 대기"

[스포츠조선 이지현 기자] 신개념 설정 토크쇼 SBS '아니 근데 진짜!'에 뮤지컬 퀸 옥주현이 찾아왔다. 죄수복을 입은 채로 등장한 옥주현은 초반부터 감옥 내 서열 1위 이수지와 기싸움을 벌이며 감옥 기강을 제대로 잡았다고 전해져 궁금증을 자아낸다.

이날 옥주현은 탁재훈과 오랜 인연임을 공개, "과거 탁재훈이 많이 들이댔다"고 폭로해 현장을 술렁이게 했다. 이어 MC들이 마지막 연애를 묻자 "3년도 더 됐다. 세는 것도 잊었다"라고 밝히며, 자신은 연인 관계보다 짝사랑이 더 좋다고 말해 놀라움을 자아냈다. 이에 탁재훈이 "연애 안 해? 내가 해줘?"라며 옥주현을 향해 거침없는 플러팅을 하기도 했는데, 이를 들은 카이가 "여기 미팅 아니다, 감빵이다"라고 소리 쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 옥주현이 핑클 시절 멤버들이 한강으로 데이트하러 갈 때마다 운전기사를 해줬다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 했다. 이에 이수지가 "그럼 셋이 데이트를 한 거냐?"고 묻자, 옥주현은 "아니다, 한강에 차를 세워주고 나는 편의점에 가서 라면 먹으며 기다렸다"며 비하인드를 털어놓기도 했는데. 옥주현의 '웃픈' 핑클 운전기사 이야기는 방송을 통해 자세히 확인할 수 있다.


옥주현, 핑클 멤버 한강 데이트 운전기사 자처 "나는 편의점서 대기"
한편, 옥주현은 '힘주현'이라는 별명답게 '공주님 안기'로 4MC를 차례대로 들어 올리며 남다른 근력을 자랑하기도 했는데, 이를 본 탁재훈이 자신도 할 수 있다며 이수지를 안으려다 굴욕적으로 넘어져 모두를 폭소케 했다.

SBS 신규 토크 예능 '아니 근데 진짜!' 3회는 오늘(16일) 밤 9시 30분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

제니·이민정 이어 장윤정도, '생일초=흡연 논란' 퍼포먼스 동참 "서글픈 생일 30년"

2.

뉴진스 민지, 팀 복귀 안 하나?…한국 떠났다는 목격담 터졌다[SC이슈]

3.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

4.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

5.

'충주맨' 김선태, 사직서 낸 다음 날 박정민 '휴민트' 무대인사 참석

연예 많이본뉴스
1.

제니·이민정 이어 장윤정도, '생일초=흡연 논란' 퍼포먼스 동참 "서글픈 생일 30년"

2.

뉴진스 민지, 팀 복귀 안 하나?…한국 떠났다는 목격담 터졌다[SC이슈]

3.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

4.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

5.

'충주맨' 김선태, 사직서 낸 다음 날 박정민 '휴민트' 무대인사 참석

스포츠 많이본뉴스
1.

“한국의 미녀 군단, 비주얼 미쳤다!”, “예쁘고 강하다”...도대체 얼마나 이쁘길래, 일본 역대급 난리법석

2.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

3.

'현폼 국대 원탑입니다' 오현규, 튀르키예 진출 후 2경기 연속골 쾅→"20년만에 진기록"…팬들 "Oh! Oh!" 연호

4.

송성문 뛸 자리가 없다! 외야 가능성 현실 되나…'먹튀 악몽 → 최저 연봉' 거포 합류

5.

원투펀치의 충격적 부상 이탈...류지현호, 차-포 다 떼고 어떻게 일본, 대만 이기나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.