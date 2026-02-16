충주맨, 돌연 사직서 내자마자…어디 갔나 했더니, 뜻밖 행보[SC이슈]

기사입력 2026-02-16 15:25


충주맨, 돌연 사직서 내자마자…어디 갔나 했더니, 뜻밖 행보[SC이슈]
충주맨(왼쪽), 박정민. 충주시 유튜브 채널 영상화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 충주시 공무원 유튜버 '충주맨'으로 알려진 김선태 주무관이 돌연 사직서를 제출한 가운데, 바로 다음 날 영화 무대 인사 현장에서 목격돼 관심이 쏠리고 있다.

충주시에 따르면 김 주무관은 지난 12일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기 휴가에 들어갔다. 이달 말 퇴직 예정으로 알려졌지만 사직서는 아직 수리되지 않은 상태다.

시 관계자는 "예고 없이 갑작스럽게 제출돼 당황스러운 상황"이라며 "향후 계획은 구체적으로 밝히지 않았고 당분간 재충전 시간을 가진 뒤 진로를 결정할 것으로 보인다"고 밝혔다.

사직 소식이 전해진 직후인 다음날 13일 저녁에는 뜻밖의 목격담이 전해졌다. 충주 CGV 교현점과 메가박스 연수점에서 열린 영화 '휴민트' 무대 인사 현장 객석에서 김 주무관이 포착된 것.

앞서 배우 박정민이 충주시 유튜브 채널 출연 당시 충주 무대 인사를 약속했던 것을 실제로 이행해, 김 주무관도 응원 차 현장을 찾은 것으로 보인다.


충주맨, 돌연 사직서 내자마자…어디 갔나 했더니, 뜻밖 행보[SC이슈]
충주맨(왼쪽), 박정민. 충주시 유튜브 채널 영상화면 캡처
온라인에서는 "장기 휴가 중인데도 약속 지키러 왔다", "박정민도 공약 지켰네", "의리 있다" 등 반응이 이어졌다. 특히 사직 발표 직후 행보라는 점에서 더욱 관심을 모았다.

김 주무관은 2018년 충주시 홍보 담당으로 발탁된 뒤 B급 감성 콘텐츠로 주목받았고, 2019년 지자체 최초 본격 유튜브 채널 '충TV'를 선보이며 전국적인 인지도를 얻었다.

구독자 100만 명에 육박하는 성과를 내며 지방자치단체 홍보 방식에 변화를 이끌었다는 평가를 받는다. 성과를 인정받아 2023년 말 임용 약 7년 만에 6급으로 승진하기도 했다. 다만 초고속 승진을 둘러싸고 내부에서는 엇갈린 시선도 있었다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

2.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

3.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

5.

육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

“제가 결혼 허락?”..홍진경, 故 최진실 딸 결혼에 어리둥절 “무슨 자격으로?”

2.

"충주맨 개XX"..목격자 "김선태에 시기·질투·뒷담화 심각 수준"

3.

장윤정 모친, 과거 반성하며 딸에 사과 “엄격하게 대해서 미안해”

4.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 인정 후 일침 "저에게 가족은 쉽지 않아…자극적 콘텐츠가 아니다" (전문)

5.

육준서 "코 수술 숙제 완료"…조각상 같던 코, 어떻게 변했나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식입장]"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 나왔다…JTBC '일장기 그래픽' 충격적 방송 사고 사과

2.

"충격적 비주얼! 반짝반짝 눈이 부셔~GGGGG" 실력X미모 다 가진 女컬링 '5G' 日팬-매체도 난리법석[밀라노 스토리]

3.

"빅리그 입성 도화선되나" 배준호, 2부 아닌 EPL 상대 2026년 첫 득점포→FA컵 데뷔골 폭발…스토크시티 아쉬운 역전패

4.

[오피셜]"지난 15년간 해외에 진출한 중국 선수 200명 중 1%만이 국대 선발" 中의 팩폭…'설영우 후배' 된 17세 특급에게 점점 커지는 기대감

5.

"지우고 싶은 1년" 최악의 부진 털어낼 신호탄인가...양석환이 돌아왔다, 첫 실전부터 장쾌한 홈런포 [시드니 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.