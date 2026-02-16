'태진아♥'옥경이, 치매 7년만 휠체어→중증 치매 "아기 같은 상태" ('조선의 사랑꾼')
[스포츠조선 정안지 기자] 치매 투병 중인 태진아의 아내 옥경이가 휠체어를 타고 등장해 걱정을 자아냈다.
16일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 설 특집에서는 태진아♥옥경이 부부의 2년 전과는 확연히 달라진 치매 투병의 일상이 공개됐다.
부부의 영상이 공개되기 전 황보라는 "제발 좋아지셨으면 좋겠다"라며 간절하게 염원했다. 하지만 영상 속 옥경이는 2년 전과 다르게 휠체어를 타고 등장해 모두를 놀라게 했다.
최성국은 "(옥경이 님이) 이제 휠체어를 타고 다니신다"면서 화들짝 놀랐다. 황보라도 "그때만 해도 휠체어 타지 않으셨다. 손 잡고 걸어 다니셨는데, 좀 더 안 좋아지신건가"라며 부쩍 기운이 없어진 옥경이의 모습에 안타까움을 드러냈다.
"어디 가시냐"는 제작진의 물음에 아내 옥경이의 휠체어를 밀고 있던 태진아는 "병원에 간다"면서 치매 투병 7년 차인 옥경이의 정기검진 날이라고 밝혔다. 최성국은 "2년 전엔 인사 정도는 하셨던 것 같은데"라며 확연하게 달라진 옥경이를 걱정했다.
태진아는 "작년 4월, 5월부터 나가는 걸 싫어했다. 다리에 근육이 빠지니까 본인이 걷는 게 힘든거다"라고 했다.
잠시 후 병원에 도착, 2년 전만 해도 소통이 가능했었던 옥경이는 이날은 '식사 잘하시냐'는 의사의 질문에 "나도 졸리다"면서 동문서답했다.
태진아는 "내 생각에는 가까이서 볼 땐 그 상태를 유지하는 것 같은데"라고 조심스럽게 물었고, 의사는 "치매 발병한 지 7년이 지났다. 이제는 중증 치매 상태다. 아기 같은 상태"라며 현재 옥경이의 상태에 대해 전했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.