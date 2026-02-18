초아, 쌍둥이 만삭 배 위 '커피 테이블' 도전.."임산부만 가능" 화제 폭발

기사입력 2026-02-18 18:09


초아, 쌍둥이 만삭 배 위 '커피 테이블' 도전.."임산부만 가능" 화제…

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 크레용팝 출신 초아가 임산부만 할 수 있따는 '커피 테이블 챌린지'에 도전했다.

18일 초아는 "임산부만 할 수 있다는 커피 테이블!! 도저언. 임산부 동지님들 해보셔요"라며 영상을 업로드 했다.

자신을 '쌍둥이 막달 임산부'라 소개한 초아는 "여러분 저 했어요! 임산부 커피 테이블 도전했어요!"라며 휠체어에 앉아 인사했다.


초아, 쌍둥이 만삭 배 위 '커피 테이블' 도전.."임산부만 가능" 화제…
현재 쌍둥이 출산을 앞두고 있는 만삭의 임산부 초아는 쌍둥이라 더 커다랗게 부풀어오른 배에 커피를 올렸고 안정적으로 버티자 기뻐했다.

초아는 "생각보다 너무 쉽게 됨. 임산부 동지들도 해보셔라"라고 즐거워 했다.

한편 초아는 2021년 6세 연상의 사업가와 결혼했다. 결혼 1년 차에 자궁경부암 진단을 받고 투병을 이어왔으며, 암 절제 및 가임력 보존 수술 이후 올해 초 임신 준비가 가능하다는 이야기를 듣고 2세 준비를 해왔다고 밝혔다.

최근에는 쌍둥이 임신 소식을 전하며 큰 축하를 받았다. 초아는 시험관 1차 만에 임신에 성공했다며 "저는 경부가 없어 조산 위험이 있어 일부러 배아를 1개만 이식을 했는데도 스스로 자연 분열해 일란성 쌍둥이가 되었다. 1% 확률이라고 한다"고 전해 놀라움을 안겼다.

이어 "처음엔 걱정이 앞섰지만, 지금은 그저 열심히 잘 품어서 건강하게 낳아야겠다는 생각 뿐"이라고 감격을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

3.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

4.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

5.

[공식] '왕의 남자'·'좀비딸'보다도 빠르다..'왕과 사는 남자' 400만 관객 돌파

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

3.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

4.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

5.

[공식] '왕의 남자'·'좀비딸'보다도 빠르다..'왕과 사는 남자' 400만 관객 돌파

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 스토리]日 피겨 금메달 스타 '감동 실화' "평창올림픽 마치고 아르바이트 했었죠"…33살에 일본 첫 金→'눈물 펑펑'

2.

"최가온 金에 눈물 뚝뚝" '스키여제' 울보 총장님이 설날 선수단에 공수한 K-나미김치 '품절대란'[밀라노 스토리]

3.

이젠 화도 안날 지경...오브라인까지 빠지면, 김택연-배찬승 중 누가 합류할까

4.

'미운오리' 그선수 맞아? → 알고보니 비밀무기…'이든 인생경기' 대한항공, OK저축은행 잡고 선두 맹추격 [인천리뷰]

5.

'韓 축구 초대박, 첫 경기부터 미쳤다' 1골-3도움 평점 10점 만점 대폭발! 손흥민, 몸풀듯 62분 출전.. LAFC 6-1 북중미챔피언스컵 대승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.