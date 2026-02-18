'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 누가 나를 이렇게 걱정해주나"(순풍선우용여)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 건강을 되찾은 박미선이 선우용여와 '모녀'케미로 팬들을 웃음짓게 했다.
박미선은 설날 음식 준비 중인 선우용여 집에 찾아왔다. 선우용여는 "만두 떡국이지 뭐. 다른 거 없어"라며 새우만둣국을 준비했고, 박미선이 들어서자 "건강해 보여서 좋다. 머리 잘했다. 패션이야"라며 반갑게 맞았다.
두 사람의 관계는 '순풍산부인과' 시절부터 시작됐다. 박미선은 "'순풍산부인과'에서 처음 만났고 엄마와 내가 둘이 대기실을 같이 썼다"고 회상하며 "유일하게 연예계에서 엄마라고 부른다"라며 지금까지 이어진 호칭을 언급했다. 선우용여는 "박미선을 보면 내가 살아온 거하고 똑같이 이렇게 살까 그런 느낌이 있어"라며 남다른 애착을 드러냈다. 박미선은 "항상 어디 가서 내 얘기를 하시면 자꾸 우신다"며 그 진심을 전했고, "너무 감사하더라"고 했다.
선우용여의 조언도 이어졌다. 그는 박미선에게 "잘난 척하면 안 된다" "항상 미안해라"는 식으로 삶의 태도를 강조했고, 박미선은 "그렇게 말씀하셔서 여태까지 미안해 하고 있어요"라며 받아쳤다. 또 선우용여는 "사람은 첫 인상 보고 함부로 좋다 나쁘다 말하면 안 된다"는 깨달음도 덧붙였다.
영상 말미 박미선은 선우용여와의 시간을 "전초전"이라 표현하며 "다음에 또 엄마 좋은 데 모시고 가서 맛있는 거 먹고 여러분께 인사드릴게요. 저는 이제 엄마한테 숟가락 얹기로"라고 말하며 웃음으로 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com