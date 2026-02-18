'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 누가 나를 이렇게 걱정해주나"(순풍선우용여)

기사입력 2026-02-18 22:05


'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 …

'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 …

[스포츠조선 고재완 기자] 건강을 되찾은 박미선이 선우용여와 '모녀'케미로 팬들을 웃음짓게 했다.

18일 배우 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '드디어 만난 박미선과 선우용여의 눈물나는 설날 밥상 (새우만둣국,멸치감자조림)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이 영상에서 선우용여와 박미선은 '모녀' 케미를 뽐냈다. "살면서 누가 이렇게 친딸, 친엄마처럼 해주겠냐"는 말이 오갈 정도로, 두 사람은 방송을 넘어선 각별한 관계를 다시 한 번 확인했다.

박미선은 설날 음식 준비 중인 선우용여 집에 찾아왔다. 선우용여는 "만두 떡국이지 뭐. 다른 거 없어"라며 새우만둣국을 준비했고, 박미선이 들어서자 "건강해 보여서 좋다. 머리 잘했다. 패션이야"라며 반갑게 맞았다.

박미선은 선우용여가 좋아한다는 곶감을 챙겨왔다. 선우용여는 "내가 좋아하는 곶감이네. 취향을 또"라며 기뻐했고, 박미선도 "상주 곶감 최고야"라고 말하기도 햇다.

이어 선우용여는 "만두는 같이 빚어야지. 너랑 같이 빚으려고"라며 박미선과 만두를 빚었다. "새우는 갈아서 넣었다"는 말에 박미선은 떡국을 먹으며 "진짜 맛있어" "최고야"를 연발했다. 선우용여는 "한 살 더 드시는 거네요"라는 농담에 "나이는 숫자에 불과하지"라며 특유의 호탕한 반응을 보이기도 했다.


'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 …

'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 …
이어 박미선은 "저는 이제 옆에서 엄마가 계속 얘기를 해 주시니까…빛이 돼 주셨어요"라며 "살면서 가족이 아닌 다른 사람이 누가 이렇게 나를 걱정해 줄까"라며 선우용여에게 고마움을 전했다.

두 사람의 관계는 '순풍산부인과' 시절부터 시작됐다. 박미선은 "'순풍산부인과'에서 처음 만났고 엄마와 내가 둘이 대기실을 같이 썼다"고 회상하며 "유일하게 연예계에서 엄마라고 부른다"라며 지금까지 이어진 호칭을 언급했다. 선우용여는 "박미선을 보면 내가 살아온 거하고 똑같이 이렇게 살까 그런 느낌이 있어"라며 남다른 애착을 드러냈다. 박미선은 "항상 어디 가서 내 얘기를 하시면 자꾸 우신다"며 그 진심을 전했고, "너무 감사하더라"고 했다.


'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 …

선우용여의 조언도 이어졌다. 그는 박미선에게 "잘난 척하면 안 된다" "항상 미안해라"는 식으로 삶의 태도를 강조했고, 박미선은 "그렇게 말씀하셔서 여태까지 미안해 하고 있어요"라며 받아쳤다. 또 선우용여는 "사람은 첫 인상 보고 함부로 좋다 나쁘다 말하면 안 된다"는 깨달음도 덧붙였다.

영상 말미 박미선은 선우용여와의 시간을 "전초전"이라 표현하며 "다음에 또 엄마 좋은 데 모시고 가서 맛있는 거 먹고 여러분께 인사드릴게요. 저는 이제 엄마한테 숟가락 얹기로"라고 말하며 웃음으로 마무리했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

박미선, 유방암 극복 후 선우용여와 첫 포옹...삭발머리에 "머리 예쁘다" (순풍)

3.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

4.

'유방암 투병' 박미선, "가족이 남보다 못하더라" 고백..선우용여와 감동 재회

5.

사야, 子돌잔치서 ♥심형탁 폭로 "육아 잘 도와주는 아빠라고 생색" ('슈돌')

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

박미선, 유방암 극복 후 선우용여와 첫 포옹...삭발머리에 "머리 예쁘다" (순풍)

3.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

4.

'유방암 투병' 박미선, "가족이 남보다 못하더라" 고백..선우용여와 감동 재회

5.

사야, 子돌잔치서 ♥심형탁 폭로 "육아 잘 도와주는 아빠라고 생색" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

韓 피겨 왕자 다시 은반 위로! 8년 만에 올림픽 '갈라쇼 초청' 차준환, "나의 스케이팅을 관통하는 곡 준비"[밀라노 현장]

4.

[ACLE 리뷰]'슈팅 21개→0골' 지독한 득점 불운에 눈물 흘린 울산, 결국 16강 불발…K리그 듀오 서울-강원, 나란히 16강 막차 탑승

5.

"지갑 열린다. 5억 벌써 올랐다" 이게 예비 FA 효과인가...이런 구위를 본 적이 없었다 [시드니 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.