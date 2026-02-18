'결혼 D-3' 남창희, 아직 유재석에 청첩장도 안보냈다?…"이래서 결혼NO" 이동욱도 질색한 이유(핑계고)

지난 17일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 '네 번째 설 연휴는 핑계고'라는 제목의 영상에는 유재석과 남창희 그리고 배우 이동욱과 이상이가 출연했다. 이날 이야기의 중심음 남창희의 결혼 일정이었다. 유재석이 토크 도중 "2월 22일날 창희가 드디어 결혼합니다"라고 말하며 축하 분위기를 이끌었다.
남창희도 곧바로 "감사합니다"라고 화답했고, 유재석은 "드디어 갑니다!"라며 분위기를 더 끌어올렸다. 남창희는 이날 "사실 4년전 연애를 시작할 때부터 유재석 형님에게 말씀드렸고 형님도 결혼을 적극 추천하셨다"고 털어놨다. 이에 이상이가 "원래 그렇게 다 보고 하시냐"고 물었고 이동욱은 "다 보고 하더라 거짓말 안치고"라고 농담했다. 이에 유재석이 "뭘 다 보고해"라고 발끈하기도 했다.
이상이는 다시 "어디까지 보고해요?"라고 물었고 남창희는 "처음 만나서 사귀자마자 형님한테 연락드렸다"고 털어놨다. 이에 이상이는 "모든 연예계의 사람들이 (유재석에게) 다 보고하지 않아요? '저는 생일이 언제예요' '저는 결혼이 언제예요'라고"라고 눙쳤고 유재석은 다시 "야! 누가 보고를 해, 나한테"라고 놀라자 이동욱은 "아이돌들부터 70대 형들까지 다 형한테 보고한다. 개인 대소사를 다 보고하는데 첫 키스한 것도 보고해"라고 웃으며 말했다.
이어 남창희는 "결혼을 앞두고 얼굴이 좋아졌다"는 칭찬에 "이것저것 하면서 얼굴이 좋아지려고 노력하고 있다. 결혼할 때 할 게 진짜 많긴 하더라. 그런데 미리미리 준비하니까 널널하더라"고 전했다.
이후 이상이는 "사실 내 친구 서준이도 2월 22일에 결혼한다"라고 털어놨고 유재석은 "박서준 말고?"라고 놀랐다. 이에 이상이는 "아 걔는 이서준이라고 한예졸 10학번 동기다"라고 답했고 유재석은 "지금 깜짝 놀랐다"고 웃어 넘겻다. 남창희는 "이서준 씨는 몇 시에 결혼하셔? 난 저녁 6시"라고 걱정했지만 이상이는 "아, 이 친구는 2시반에 한다. 다행이다"라며 "가겠습니다. 꼭 가겠습니다"라고 답했다. 이에 남창희도 "꼭 와줬으면 좋겠다"고 훈훈하게 마무리했다.
또 남창희는 결혼식을 5일 앞둔 17일 공개된 이 영상에서도 "모바일 청첩장을 돌리고 있는 중인데 아직 'ㅂ'까지밖에 못 돌려가지고"라고 말하며 유재석을 놀라게 했다. 이에 남창희는 "가나다순으로 하다 보니까 좀 많아가지고"라고 답했고 유재석은 "되게 아는 사람이 많나 봐?"라고 웃었다. 남창희는 "그건 아닌데 하나하나 대답을 하고 주고받고 하니까 그렇다"며 "그냥 따다닥 보내는 게 아니라 (정성스레 답장도 하고 하다 보니)"라고 털어놨다. 유재석도 "아 그래서 아직 나한테 안 왔구나. ㅂ, ㅅ, ㅇ이니까"라고 이해하는 모습을 보였다. 이에 남창희는 "ㅇ까지는 아직 좀 기다려야 돼. 상이도 아직 안 했어. 동욱이 형도 아직 못 보냈어요"라고 설명했다.
이에 이동욱은 "어후 내가 이래서 결혼을 안 해, 이런 거 해야 되잖아. 아유 정말 진짜, 아이 못 해 못 해. 난 못 해 이런 거"라고 질색하는 모습을 보여 웃음을 사기도 했다.