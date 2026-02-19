‘오늘부터 인간입니다만’ 김혜윤, MZ구미호 접고 마트 알바생 변신
[스포츠조선 조민정 기자] '오늘부터 인간입니다만' 김혜윤이 인형탈을 쓴 생계형 알바생으로 변신한다.
SBS 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만' 측은 19일 9회 방송을 앞두고 은호(김혜윤 분)의 숨 가쁜 하루가 담긴 스틸을 공개했다. 구미호의 도력과 돈을 모두 잃은 은호가 현실에 정면 돌파하는 모습이다.
앞서 방송에서는 은호와 강시열의 '어쩌다 연애'가 시작됐다. "기왕 인간 된 김에 너랑 연애나 해볼까 싶어"라는 은호의 직진 선언 이후 두 사람은 평범한 데이트를 즐겼다. 손을 잡아도 두근거리지 않는다는 은호에게 강시열은 기습 입맞춤으로 진심을 전했다.
하지만 달콤한 로맨스도 잠시. 도력을 잃은 은호와 친구 현우석(장동주 분)과 운명이 뒤바뀌며 궁핍해진 강시열의 상황이 이어졌다. 결국 은호는 궁상 라이프를 청산하기 위해 직접 생계 전선에 뛰어들기로 결심한다.
공개된 사진 속 은호는 구직 활동에 열중하는 모습으로 눈길을 끈다. 운 좋게 동네 마트에 취업한 그는 인형탈을 쓰고 전단지를 나눠주는 일부터 시작한다. 행인들 사이에서 치이고 밀리며 붉어진 얼굴은 웃음을 자아낸다. 이후 시식 코너와 계산대로 자리를 옮기며 고군분투를 이어간다.
제작진은 "20일 방송되는 9회에서는 '호강커플' 은호와 강시열의 본격 연애가 펼쳐진다. 두 사람을 둘러싼 악행과 예기치 못한 불행 속에서 행복을 지킬 수 있을지 지켜봐 달라"고 전했다.
한편 '오늘부터 인간입니다만' 9회는 20일 오후 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
