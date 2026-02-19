“뇌 체인지 로맨스라니” 임성한 신작 ‘닥터신’, ‘결사곡’ 넘는 파격 예고

기사입력 2026-02-19 09:13


“뇌 체인지 로맨스라니” 임성한 신작 ‘닥터신’, ‘결사곡’ 넘는 파격 …

“뇌 체인지 로맨스라니” 임성한 신작 ‘닥터신’, ‘결사곡’ 넘는 파격 …

[스포츠조선 조민정 기자] 3월, 또 한 번 '임성한 표' 신드롬이 온다.

피비(Phoebe, 임성한) 작가가 처음으로 메디컬 스릴러에 도전한다. TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신'이 3월 14일 오후 10시 30분 첫 방송을 확정했다.

'닥터신'은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가진 톱스타를 둘러싼 메디컬 스릴러다. 혼수상태에 빠진 여자를 두고 그녀를 사랑했던 남자, 지금 사랑하고 있는 남자가 얽히며 기이한 로맨스를 그린다.

무엇보다 '보고 또 보고' '하늘이시여' '인어 아가씨' '신기생뎐'부터 TV CHOSUN 역대 최고 시청률을 기록한 '결혼작사 이혼작곡', 전생과 현생을 넘나든 '아씨 두리안'까지 매 작품마다 화제를 모았던 피비 작가의 신작이라는 점에서 시선이 쏠린다.

이번에는 '뇌 체인지'라는 전례 없는 설정을 꺼내 들었다. "사랑의 대상은 영혼인가 육체인가"라는 질문을 던지며, 다른 영혼이 깃든 몸을 마주한 인물들의 욕망과 선택을 밀도 있게 파고든다. 금기에 손댄 이들의 사랑이 어떤 파국으로 치달을지 긴장감을 높인다.

피비 작가는 그간 AI, 전생 서사 등 기존 드라마 문법을 뒤흔드는 소재로 '파격의 연금술사'라는 별칭을 얻었다. 현실과 판타지, 멜로와 스릴러를 넘나드는 피비표 세계관이 이번에는 메디컬 장르와 결합해 또 한 번 충격을 예고한다.

제작진은 "기존 드라마에서 경험하지 못한 파격의 정점을 보여줄 메디컬 스릴러가 될 것"이라고 자신했다.

한편 '닥터신'은 3월 14일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

박나래 수사하던 강남서 형사과장, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌행 '이해충돌 논란'

연예 많이본뉴스
1.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

박나래 수사하던 강남서 형사과장, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌행 '이해충돌 논란'

스포츠 많이본뉴스
1.

"제가 해냈어요" 억까 딛고 '기쁨의 눈물' 흘린 '新 쇼트트랙 여제' 김길리…女 3000m 계주 화끈한 '금빛 엔딩', 첫 올림픽서 더블 메달 포효[밀라노 올림픽]

2.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

3.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

4.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

5.

'이정후는 어쩌나' 이럴수가…MLB, 5년 만에 또 직장폐쇄 가능성, '부적절 처신' 선수노조 회장 사임 여파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.