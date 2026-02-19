김숙, 가평 럭셔리 캠핑장 대박났다 "예약 많이 차, 추석에도 예약 밀려…

18일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 ''애교 만점 사위대신 개손주 입양(?)' 송은이&김숙도 두 손 두발 든 대환장 효심포장대회'라는 제목의 영상이 게재됐다.
김숙은 "이번 설에 부산 가서 잠깐이지만 가족이랑 밥을 먹고 왔다. 원래 점심 때 되면 아버지가 입맛이 없다고 잘 못 드신다. 저녁 돼야 드시는데 점심 때 밥을 먹었다. 간단하게 밥 먹고 나왔는데 너무 좋아하면서 용돈을 주시더라. '비행기표 해서 가라' 해서 감사하다고 받았다"고 훈훈한 일화를 밝혔다.
송은이 역시 "저는 설에 가족과 함께 모처에서 캠핑을 하며 놀 생각이다. 김숙 이사님이 집을 빌려주셨다"고 밝혔다. 이에 김숙은 "갈 데가 그렇게 없냐"고 너스레를 떨었고 송은이는 "작년 1월에 캠핑장을 예약해서 펜션 있는 캠핑장에서 가족들끼리 캠핑하고 놀았는데 그게 너무 재밌었다더라. 한방에서 수학여행가듯이 자고 그것도 갑자기 예약하려니까 없다"고 김숙의 집을 빌린 이유를 밝혔다.
김숙은 "없다. 지금 우리 집도 많이 예약 차있다. 다른 분이랑 조율해야 한다"고 말했고 송은이는 "조율했다. 뒤에 오실 분한테 다 얘기해놨다"고 답했다. 김숙은 "지난 추석에 얼마나 난리 났는데.