'미스터리 수사단2' 카리나 "시즌1보다 더 날것의 나..걱정돼"

넷플릭스는 19일 오전 서울 마포구의 한 호텔에서 새 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회를 진행했다. 행사에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.
카리나는 "제가 시즌1에서도 날것의 모습을 많이 보여드렸다고 생각했는데 시즌2에서 더 날것의 모습을 보여드린 것 같아서 걱정이 되고, 보시는 입장에서는 재미있게 보실 것 같아서 기대가 된다. 도파민의 세상인데, 시즌2가 도파민을 채워드릴 수 있을 것 같아서 기대를 부탁드린다"고 말했다.
'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능 프로그램. 시즌1을 성공적으로 공개한 이후 시청자들의 성원에 힘입어 만들어진 시즌2다. 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등 장르 예능의 대가 정종연 PD가 2024년 선보인 '미스터리 수사단'이 한층 짙어진 미스터리와 야외로 공간을 확장한 역대급 스케일의 오픈월드 어드벤처로 돌아왔다. 예측불가한 초자연적인 사건을 파헤치고 해결하는 '미스터리 수사단'의 팀워크와 케미스트리도 레벨업 했다. 경력직 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 신입 수사단원 가비가 합류했다.