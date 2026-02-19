박신혜 각성했다..'언더커버 미쓰홍' 반격 시작

[스포츠조선 조지영 기자] '언더커버 미쓰홍'이 주인공 홍금보의 변화와 성장의 활약상을 점진적으로 그려내며 몰입을 최대치로 끌어올리고 있다.
지난 15일 10회까지 방송된 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호·나지현 연출)이 지상파를 포함한 전 채널 2049 시청률 동시간대 1위에 이름을 올리며 뜨거운 화제성을 이어가고 있다(전국, 수도권). 여기에 한국기업평판연구소가 지난 1월 16일부터 이달 16일까지 브랜드 빅데이터 5443만7218개를 바탕으로 소비자들의 브랜드 참여와 소통량, 미디어소비, 브랜드 확산량, 소비량을 측정한 브랜드평판 빅데이터 분석 결과 드라마 부문 1위를 차지하는 기염을 토하기도 했다. 주연배우 박신혜 역시 드라마 배우 브랜드평판 1위에 오르며 시청자들의 관심을 입증했다.
특히 살아 숨쉬는 듯한 입체적 캐릭터들이 곳곳에서 활약하며 드라마의 흥행을 견인했다. 비밀과 반전, 대립과 갈등, 화합과 공조 등 저마다의 키워드로 극을 꽉 채우는 인물들 가운데서도 단연 주인공 홍금보의 서사가 시청자들의 큰 사랑을 받고 있다. 서른다섯 살 증권감독관에서 스무 살 말단 사원으로, 한민증권 위장 취업을 위해 파격 변신을 감행한 그는 외적 변화뿐만 아니라 내면의 성장까지 함께 펼쳐가고 있어 몰입과 공감을 이끈다.
홍금보는 '여의도 마녀'로 불릴 만큼 가차없는 일처리 방식과 독불장군 같은 성격으로 인해 친구는커녕 마음을 터놓고 지낼 동료조차 많지 않았다. 하지만 원활한 언더커버 임무를 위해 입주한 서울시 미혼 여성 근로자 기숙사에서 301호 룸메이트들을 만나 우정을 나누며 점차 달라져 갔다. 저마다의 비밀을 지닌 룸메이트 4인방은 다함께 우여곡절을 겪으며 단단한 유대감을 쌓았고, 진짜 이름·나이·신분을 모두 뛰어넘은 네 여자의 '대체 불가' 워맨스는 안방극장에 웃음과 감동을 선사했다.
9년 전 인연을 맺었던 홍금보의 정체를 알면서도 모른 척해준 김미숙(강채영)의 사연은 이들의 서사에 화룡점정을 찍었다. 홍금보는 "너 혼자 잘나서 안 걸린 줄 알았지? 다들 봐 준 거야"라며 오열하는 고복희(하윤경)의 말을 잠자코 들으며 뜨거운 눈물을 흘렸고, 늘 다른 사람을 위해 기도해 온 김미숙의 이타적 면모가 홍금보에게도 커다란 변화의 계기로 다가왔다. 타인을 향한 따뜻한 마음과 책임감을 깨달은 그녀는 비자금 장부를 찾아내 한민증권 사주 일가에 타격을 입히려던 목적에서 벗어나, 곁에 있는 소중한 사람들의 삶의 터전을 지켜내기 위해 자신만의 방법으로 한민증권을 구하기에 나섰다.
한민증권 위기관리본부에서 피어난 특별한 동료애 또한 홍금보의 변화에 일조했다. 회장의 외손자 알벗 오(조한결)가 이끄는 팀이자, 무기력한 방진목(김도현) 과장과 컴퓨터 마니아 이용기(장도하) 과장으로 구성되어 회사 내에서도 뒷방 부서로 불려 온 위기관리본부는 홍금보가 등장하면서 달라지기 시작했다. 성과를 인정 받고 실적을 냈으며 권태에 빠져 있던 팀원들 또한 열의를 갖고 일하게 된 것. 하지만 IMF 사태로 인원 감축의 칼바람이 불자 위기관리본부는 뿔뿔이 흩어졌고, 팀을 지키려던 알벗 오의 노력에도 불구하고 방 과장이 해고 대상이 됐다. 내부고발자 '예삐'로서 나름의 분투를 펼쳐 왔지만 결국 미련없이 회사를 떠나는 방 과장의 뒷모습은 홍금보에게도 씁쓸한 감정을 남겼다.
이렇듯 주변 인물들과의 관계를 통해 변화를 겪은 홍금보가 완성해낼 성장 스토리에 귀추가 주목된다. 그동안 최고의 능력치를 바탕으로 여러 위기에 슬기롭게 대처해 온 홍금보였기에, 인간미까지 장착한 그가 어떤 활약을 펼쳐 나갈지 시선을 모은다. 다른 사람의 도움을 필요로 하지 않던 홍금보가 고복희와 손을 잡고, 든든한 지원군을 하나둘 포섭하며 더욱 값진 결과를 이끌어낸다고 해 기대감이 커진다.